ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны назвало цели, пораженные в ходе массированного удара по Киеву и западным регионам Украины.

В украинской столице были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк», производящее комплектующие для беспилотников типа FP-1,-2, и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, передает Минобороны.

В Ивано-Франковской области поражены предприятия «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет.

Во Львове удар пришелся по авиационному заводу «ЛДАРЗ», где ремонтируют двигатели для крылатых ракет и беспилотников, а также по заводу «ЛОРТА». Последнее предприятие производит бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для комплекса «Нептун-МД».

Кроме того, в Ровенской области атакован химический завод «РОВНОАЗОТ», выпускающий компоненты ракетного топлива.

В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», собирающий беспилотники и безэкипажные катера.

Также в Одесской области поражены три сухогруза с военным имуществом: один в порту «Южный», а два других – южнее и восточнее Одессы.

Напомним, ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах.