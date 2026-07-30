Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
В Киеве были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк» и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, также поражены авиационный завод «ЛДАРЗ» во Львове и химический завод в Ровенской области, сообщило Минобороны.
Министерство обороны назвало цели, пораженные в ходе массированного удара по Киеву и западным регионам Украины.
В украинской столице были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк», производящее комплектующие для беспилотников типа FP-1,-2, и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, передает Минобороны.
В Ивано-Франковской области поражены предприятия «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет.
Во Львове удар пришелся по авиационному заводу «ЛДАРЗ», где ремонтируют двигатели для крылатых ракет и беспилотников, а также по заводу «ЛОРТА». Последнее предприятие производит бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для комплекса «Нептун-МД».
Кроме того, в Ровенской области атакован химический завод «РОВНОАЗОТ», выпускающий компоненты ракетного топлива.
В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», собирающий беспилотники и безэкипажные катера.
Также в Одесской области поражены три сухогруза с военным имуществом: один в порту «Южный», а два других – южнее и восточнее Одессы.
Напомним, ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах.