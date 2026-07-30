При ударе Ирана по китайской компании в Кувейте погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

«Иран атаковал здание одной из китайских компаний на севере страны», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

В результате инцидента погиб один работник, а самому объекту нанесен серьезный материальный ущерб. Аль-Атван добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к ликвидации последствий нанесенного удара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американских военных объекта на территории Кувейта.

Днем ранее Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри.

До этого вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по ключевому нефтяному объекту эмирата.