Президент Бразилии осмотрел зубы главы ВОЗ

Президент Бразилии да Силва провел осмотр зубов главы ВОЗ Гебрейесусу

Tекст: Дарья Григоренко

После проверки состояния полости рта генерального директора Всемирной организации здравоохранения глава государства передал послание американскому политику Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

«Когда сможете поговорить с президентом Трампом, который заявил, что хочет сократить финансирование ВОЗ, расскажите ему, как лидер страны, которая не так богата, как Соединенные Штаты, может гарантировать каждому жителю такое же медицинское обслуживание, которое получает сам», – сказал Лула Гебрейесусу после осмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел сообщило о невыполнении Соединенными Штатами финансовых обязательств перед Всемирной организацией здравоохранения за три года.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о беспрецедентном кризисе в системе здравоохранения из-за сокращения американского финансирования.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожаловался на нежелание Дональда Трампа вести с ним телефонные переговоры.