Губернатор заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект «Сахалин-1»

Губернатор Лимаренко заявил о возможном возвращении ExxonMobil в проект «Сахалин-1»

Tекст: Вера Басилая

Указ президента России о правилах передачи доли в проекте иностранному участнику предоставил шанс на возвращение в «Сахалин-1» компании ExxonMobil, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме «Энергия Сахалина», передает РИА «Новости».

Губернатор пояснил, что действующий указ позволяет рассмотреть возможность участия американской компании в проекте при условии выполнения финансовых обязательств по соглашению о разделе продукции. В частности, иностранный участник должен внести на счет российского юридического лица сумму накопленных взносов в ликвидационный фонд, который предназначен для финансирования работ по ликвидации и консервации месторождений по завершении проекта.

Exxon Neftegaz limited, дочерняя компания ExxonMobil, владела 30% в проекте до марта 2022 года и сейчас находится в процессе выхода. Власти России планируют продать ее долю до 1 января 2026 года. Японская Sodeco и индийская ONGC сохранили свои доли, однако новые требования, утвержденные правительством России этим летом, адресованы только им, а ExxonMobil в них не упоминается.

Ранее оператором «Сахалина-1» была Exxon Neftegaz limited, но после введения ограничительных мер ее права и обязанности были переданы российскому оператору, связанному с «Роснефтью». Структура «Сахалинморнефтегаз-Шельф» теперь управляет 20% доли в проекте. В состав «Сахалина-1» входят три морских месторождения, а основные поставки нефти осуществляются через терминал Де-Кастри в Хабаровском крае.

Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил условия для передачи доли иностранным участникам в проекте.

Иностранная компания должна заключить договоры на поставку необходимого импортного оборудования и содействовать отмене санкций, мешающих функционированию проекта «Сахалин-1».