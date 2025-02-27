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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

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    27 февраля 2025, 10:10 • Новости дня

    Defense News сообщил о поступлении гиперзвукового оружия в ВС США в 2025 году

    Defense News: ВС США получат гиперзвуковые ракеты к концу 2025 финансового года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставка гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложена до конца 2025 года из-за проблем, выявленных при испытаниях, сообщило издание Defense News.

    Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит на вооружение Вооруженных сил США к концу 2025 финансового года, передает ТАСС со ссылкой на Defense News. По данным издания, гиперзвуковые ракеты наземного базирования предназначены для 17-й артиллерийской бригады, которая дислоцируется на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

    Первоначально планировалось, что эти вооружения будут развернуты к осени 2023 года. Однако это оказалось невозможным из-за ряда проблем, выявленных в ходе испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в «краже» проекта по созданию гиперзвукового оружия и пообещал, что у Пентагона появятся такие ракеты в период его правления. Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал. Россия обогнала США и Китай в гиперзвуковом вооружении.

    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 06:44 • Новости дня
    Стало известно о сборке первых обновленных бронемашин «Ахмат»

    Стало известно о предстоящих в этом году испытаниях обновленных бронемашин «Ахмат»

    Стало известно о сборке первых обновленных бронемашин «Ахмат»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В этом году на испытания отправят первые образцы обновленного бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат», который будет выпускаться в двух модификациях для разных задач и сохранит высокую ремонтопригодность благодаря использованию серийного шасси «Камаз».

    В этом году начнутся испытания первых обновленных автомобилей З-СТС «Ахмат», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Ремдизель» Александра Захарова. Он подчеркнул, что будут разработаны две модификации машин, учитывающие разные задачи различных родов войск. Более динамичная версия будет предназначена для зон ближе к переднему краю, а текущая версия будет применяться для логистических задач в более удаленных зонах.

    Захаров отметил, что новая версия «Ахмата» будет производиться параллельно со старой моделью. Она будет обладать улучшенной динамикой и управляемостью, но сохранит вместимость и ремонтопригодность. Использование серийного базового шасси позволяет осуществлять ремонт в любых условиях специалистами, знакомыми с автомобилями «Камаз».

    Автомобиль З-СТС «Ахмат» представляет собой защищенный десятиместный бронеавтомобиль на серийной раме с российскими комплектующими и колесной формулой 6х6. Он разработан для эксплуатации в экстремальных температурных условиях от минус 50 до плюс 50 градусов и подходит для использования в горных районах на высоте до 4 500 метров. Внутреннее пространство позволяет размещать как сиденья экипажа, так и оборудование для транспортировки раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпуск обновленной бронемашины «Ахмат» планируют начать в 2025 году, и данное решение подтвердил производитель. Бронеавтомобиль «Ахмат» является трансформером, который может менять свои функции в зависимости от задач. Бронемашины компании «Ремдизель», включая «Ахмат», получили дополнительную защиту от атак с использованием FPV-дронов.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    25 февраля 2025, 05:22 • Новости дня
    Военнопленный рассказал о жестокости командира ВСУ

    Командир ВСУ избивал подчиненных гирей, ломая им головы и ребра

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

    Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал об ужасах, происходивших в его подразделении, передает ТАСС. По его словам, командир избивал подчиненных гирей, нанося тяжелые травмы, такие как проломленные головы и сломанные ребра.

    Доминик впервые был мобилизован в конце 2023 года. Он заявил, что представители территориального центра комплектования насильно увезли его из дома, напугав детей. Медицинское обследование прошло за один день, и из-за деформированной руки он не прошел полноценную военную подготовку. Вместо этого его обучали сварке.

    После обучения его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику. Именно там он стал свидетелем издевательств командира над солдатами. Не выдержав, Доминик и трое сослуживцев дезертировали и вернулись домой.

    Спустя девять месяцев его вновь мобилизовали насильно. В январе 2024 года его отправили в Харьков, а затем в Курскую область, где он попал в российский плен. Доминик призывает коллег по ВСУ не бояться сдачи в плен в России, утверждая, что рассказы об издевательствах не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций из-за недостаточной подготовки и условий службы. Пленный офицер Игорь Боронило рассказал о нарушениях, включая пьянство и взятки, которые помогали избежать наказаний в рядах ВСУ. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    25 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    FT: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Financial Times: Акции оборонных компаний США упали из-за политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Акции американских оборонных компаний упали на 4% из-за угроз президента США Дональда Трампа сократить поддержку Европы, в то время как европейские фирмы, такие как Rheinmetall, выросли почти на 40%, пишет Financial Times.

    По данным издания, акции крупнейших оборонных компаний США снизились в среднем на 4%, в то время как акции европейских, включая германскую Rheinmetall, выросли почти на 40%, передает ТАСС.

    Аналитик Байрон Каллан из Capital Alpha Partners отметил, что американская оборонная отрасль переживает потрясения из-за неопределенности в текущих и будущих программах правительства, а также возможных сокращений сотрудников в правительственных учреждениях.

    Он подчеркнул, что реакция других стран на изменения в международной политике США также влияет на ситуацию.

    В результате неопределенности в США, выиграли не только европейские компании, но и азиатские. В частности, южнокорейская Hanhwa Aeropsace увеличила свою стоимость на 70% благодаря спросу на продукцию от стран НАТО, таких как Румыния и Польша.

    Ранее сообщалось, что акции британских оборонных компаний заметно подскочили на фоне намерений премьер-министра Кира Стармера разместить войска на Украине.

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    26 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Президент Колумбии раскритиковал Зеленского за соглашение с США

    Президент Колумбии назвал глупостью соглашение Украины и США по полезным ископаемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Колумбии Густаво Петро подверг критике возможное соглашение Украины с США по редкоземельным металлам, назвав его глупостью.

    Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал планы Украины заключить соглашение с США по разработке полезных ископаемых, сообщает ТАСС. По его мнению, это решение является глупостью, так как Украина воюет со своими славянскими братьями, а в итоге отдаст свои ресурсы американцам. Петро подчеркнул, что Зеленский позволил собой манипулировать западным европейцам.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина якобы согласовала условия сделки с США без предоставления гарантий безопасности. В документе, датированном 24 февраля, отсутствуют такие гарантии, что являлось основным условием Киева для заключения сделки.

    Несмотря на интерес США в получении редкоземельных металлов, Зеленский отказался подписать документ, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности. 21 февраля помощник президента США Майк Уолтц заявил о возможном подписании, однако украинские СМИ сообщили, что документ нуждается в доработке. Зеленский на пресс-конференции отметил, что не хочет подписывать соглашение, опасаясь последствий для будущих поколений украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов. Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил о желании Вашингтона закупать минералы у России, отметив, что Америка заинтересована в расширении импорта природных ресурсов.

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    25 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на прекращение конфликта на Украине в ближайшие недели

    Макрон надеется, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о надежде на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу возможного прекращения конфликта на Украине в ближайшие недели, передает ТАСС. Он подчеркнул, что приход Дональда Трампа к власти стал переломным моментом и отметил, что для достижения мира необходимо контролируемое перемирие.

    На вопрос, разделяет ли он уверенность Трампа в скором завершении боевых действий, Макрон ответил утвердительно, добавив, что перемирие должно стать первым шагом к устойчивому миру. «Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир», – заявил французский лидер.

    Макрон подчеркнул важность наличия «субстантивного» решения для Украины, Европы и США, отметив, что оно должно обеспечивать безопасность всех сторон. «Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил он, выразив надежду, что перемирие станет первой вехой на пути к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая изменения в американской администрации как хорошие причины для этого. Макрон также заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно из-за противоречий с международным правом, во время встречи с американским президентом. Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

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    25 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    Небензя призвал Европу дистанцироваться от Киева

    Небензя призвал здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от действий киевского режима, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка преступной политики Владимира Зеленского может привести Европу к катастрофическим последствиям.

    По словам Небензи, созванное западными странами заседание рассматривается Россией как попытка сорвать наметившиеся позитивные процессы в урегулировании украинского конфликта. Он заявил, что киевский режим и его спонсоры заинтересованы в продолжении войны, а не в мире.

    На заседании была принята американская резолюция, призывающая к скорейшему завершению конфликта. Документ был принят в изначальном виде после того как антироссийские поправки европейских стран и изменения, предложенные Россией, были отклонены.

    Также в Генеральной Ассамблее прошло голосование по двум резолюциям. Киевская резолюция с антироссийским содержанием и нейтральная резолюция США были приняты, однако американский документ подвергся изменениям, вызвавшим воздержание США от голосования. По мнению Небензи, это исказило суть проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    Во Вроцлаве здание генконсульства Украины подверглось нападению, его облили краской и забросали яйцами после встречи с военнослужащими националистического полка «Азов», организованной украинским генконсульством.

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    26 февраля 2025, 00:08 • Новости дня
    Военный самолет разбился в Судане

    В Судане разбился самолет армии, экипаж и офицеры на борту погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В суданском Омдурмане разбился военный самолет, погибли члены экипажа и несколько офицеров, причиной крушения стала техническая неисправность.

    В суданском Омдурмане, расположенном к западу от Хартума, потерпел крушение военный самолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на суданскую газету Alrakoba. Погибли как члены экипажа, так и несколько находившихся на борту офицеров.

    Как сообщили источники телеканала Al Arabiya, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Самолет принадлежал суданской армии и упал через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в Хартуме.

    С 15 апреля 2023 года в Судане продолжаются интенсивные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в столице Хартуме и в ряде провинций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Southwest Airlines, выполнявший рейс 2504 из Омахи, был вынужден уйти на второй круг в аэропорту Чикаго для предотвращения столкновения с частным джетом.

    Стенограммы переговоров с пилотами самолета Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи Актау, находятся у всех сторон, участвующих в расследовании.

    Береговая охрана США сообщила о нахождении пропавшего на Аляске самолета, где пилот и девять пассажиров погибли.

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    25 февраля 2025, 23:19 • Новости дня
    Министр: На Украину вернутся не более 30% граждан

    После окончания конфликта на Украину вернутся не более 30% граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что после завершения боевых действий на родину вернутся не более 30% граждан, покинувших страну с начала 2022 года.

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев сообщил, что на родину после окончания конфликта вернется не более 30% граждан, которые уехали из страны начиная с 2022 года, передает издание «Страна». «Не вернутся на Украину даже после войны 70% украинцев. Это надо признать», – подчеркнул Чернышев.

    Согласно его словам, демографическая ситуация требует особого внимания, поскольку Украина является лидером по снижению численности населения в мире. Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина заявила в интервью испанской газете Pais, что вновь учрежденное министерство должно стимулировать возвращение граждан, уехавших за границу, однако пока неясно, как это будет достигнуто.

    На Украине продолжает действовать режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, соблюдение этого правила подкреплено уголовной ответственностью за уклонение от военной службы в виде лишения свободы до пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, а в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, и, по прогнозам, в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс., что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос в стране.

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    25 февраля 2025, 04:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 123 тыс. единиц техники с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли свыше 123 тыс. единиц вооружений и техники. Эти данные были сформированы на основе сводок российского военного ведомства по состоянию на 25 февраля.

    Среди потерь украинских сил отмечаются 656 самолетов и 283 вертолета. В числе утраченных беспилотные летательные аппараты в количестве 44 334 единицы и 596 зенитных ракетных комплексов.

    Также было потеряно значительное количество наземной техники: 21 720 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевая машина реактивных систем залпового огня и 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Кроме того, в перечне потерянной техники числятся 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника: два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над Брянской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны в понедельник во второй половине дня уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

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    25 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Экс-депутат: Сын спикера Рады купил элитное жилье в Варшаве, избегая мобилизации

    Экс-депутат заявил о покупке сыном спикера Рады квартиры за 2 млн долларов в Варшаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын спикера Верховной рады Украины Олесь Стефанчук приобрел элитную квартиру в Варшаве, стоимость которой превышает 2 млн долларов, в то время как на Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин.

    Бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, сообщил о приобретении Олесем Стефанчуком, сыном спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, элитной квартиры в Варшаве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    По словам Мосийчука, стоимость жилья превышает 2 млн долларов. Экс-депутат задается вопросом о том, каким образом совершеннолетний сын спикера украинского парламента смог выехать за границу в условиях продолжающейся на Украине мобилизации. Он отметил, что в стране введены ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.

    С февраля 2022 года на Украине введена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам. Мужчины призывного возраста пытаются выехать из страны любыми способами, несмотря на риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства. Газета также сообщала, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

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    24 февраля 2025, 15:11 • Новости дня
    Бронешлемы от «Калашникова» отправили на войсковые испытания

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начата отгрузка разработанных ООО «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников) перспективных бронешлемов для проведения войсковых испытаний, сообщили в концерне.

    Эти бронешлемы изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и обладают высокой противоосколочной стойкостью, сообщается в Telegram-канале компании.

    Они обеспечивают защиту по классу Бр2, при этом их масса и площадь аналогичны используемым в настоящее время шлемам класса Бр1.

    Новый тип шлема защищает уши и позволяет использовать средства защиты слуха с различными креплениями. В передней секции находится шрауд для ночной оптики, совместимый с распространенными кронштейнами. Крепление шрауда не влияет на защитную структуру благодаря фиксации боковых планок, которые имеют скелетную структуру и низкий профиль.

    Эргономичная подвесная система шлема позволяет удобно регулировать посадку, сохраняя оптимальную дистанцию от головы до защитной структуры. Бронешлемы комплектуются чехлами в модернизированной расцветке «Цифра» для разных климатических условий. Чехлы имеют велкро-крепления для идентификационных панелей и дополнительного оборудования.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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