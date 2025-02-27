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Defense News сообщил о поступлении гиперзвукового оружия в ВС США в 2025 году
Defense News: ВС США получат гиперзвуковые ракеты к концу 2025 финансового года
Поставка гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложена до конца 2025 года из-за проблем, выявленных при испытаниях, сообщило издание Defense News.
Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит на вооружение Вооруженных сил США к концу 2025 финансового года, передает ТАСС со ссылкой на Defense News. По данным издания, гиперзвуковые ракеты наземного базирования предназначены для 17-й артиллерийской бригады, которая дислоцируется на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.
Первоначально планировалось, что эти вооружения будут развернуты к осени 2023 года. Однако это оказалось невозможным из-за ряда проблем, выявленных в ходе испытаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в «краже» проекта по созданию гиперзвукового оружия и пообещал, что у Пентагона появятся такие ракеты в период его правления. Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал. Россия обогнала США и Китай в гиперзвуковом вооружении.