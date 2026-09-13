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WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС
На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.
После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.
В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.
Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.