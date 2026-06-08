Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.2 комментария
Мендель назвала последствия отсутствия сделки по Украине этим летом
Конфликт на Украине рискует затянуться до весны следующего года, если сторонам не удастся достичь дипломатического урегулирования этим летом, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По словам Мендель, украинское противостояние продолжится в 2027 году при отсутствии мирных договоренностей этим летом, передают «Вести». Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила уверенность, что отсутствие соглашений приведет к затягиванию кризиса.
«Если этим летом не будет заключено мирное соглашение – вообще любое соглашение – даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», – написала Мендель в соцсети X.
Экс-спикер объяснила такую перспективу политической ситуацией в США. По ее словам, Вашингтон, выступающий ключевым посредником, будет отвлечен на промежуточные выборы в Конгресс, за которыми последуют зимние каникулы. Мендель добавила, что украинцам вновь предложат потерпеть и будут рассказывать о скором «крахе» России, рассчитывая на их наивность.
Ранее Мендель рассказала о масштабной онлайн-революции недовольных продолжением боевых действий граждан.
До этого Мендель назвала открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру посланием обиженного ребенка. В конце мая Мендель обвинила главу киевского режима в создании проблем для Соединенных Штатов.