Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
В России заочно вынесли приговор гражданину США за наемничество
Американский наемник США Томас Крид заочно приговорен к 13 годам заключения
Гражданин США Томас Патрик Крид признан виновным в наемничестве и приговорен заочно к 13 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте, сообщили в СК.
Российский суд заочно приговорил гражданина США Томаса Патрика Крида к 13 годам лишения свободы за участие наемником в вооруженном конфликте. Такое решение принято на основании доказательств, представленных главным следственным управлением Следственного комитета России, передает ТАСС.
Как указано в пресс-службе Следственного комитета, собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса за подозрение в террористическом акте и наемничестве на стороне ВСУ в Курской области.
До этого было возбуждено уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за аналогичные преступления.
В 2024 году российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.