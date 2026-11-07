Умерла Лидия Федосеева-Шукшина

Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2009 год (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Несмотря на то, что Лидия Федосеева-Шукшина очень убедительно и эстетично смотрелась в кадре с шахматами, в реальной жизни она никогда не была профессиональным игроком и не увлекалась этой игрой всерьез (фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС)

Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Нонна Мордюкова устроили легендарный совместный перформанс на сцене фестиваля «Кинотавр» в 1999 году. Этот яркий эпизод вошел в историю фестиваля как одно из самых запоминающихся шоу (фото: Галина Кмит/РИА Новости)

XII Московский международный кинофестиваль. Участники фестиваля во время прогулки по Москве-реке: режиссер из Сенегала Полен Виейра (справа) и советские киноактеры Николай Еременко и Лидия Федосеева-Шукшина. (фото: Галина Кмит/РИА Новости)

В фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976) Лидия Федосеева-Шукшина исполнила одну из самых ярких, сложных и нетипичных для своего привычного амплуа ролей – учительницу Эмму Павловну (фото: РИА Новости)

Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки (фото: А. Ковтун/РИА Новости)

Фильм «Калина красная» (1973) стал вершиной совместного творчества Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина. Это также одна из самых известных картин в истории советского кино (фото: РИА Новости)

В экранизации повести «Мальчик у моря», которая вышла под названием «Какое оно, море?» (1964), Лидия Федосеева сыграла вместе со своим будущим мужем Василием Шукшиным (фото: РИА Новости)

Фильм «Сверстницы» (1959) стал первой крупной ролью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Участие в этой картине принесло ей широкую всесоюзную известность (фото: РИА Новости)

На 89-м году жизни скончалась советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Причиной смерти артистки стало обострение хронического кардиологического заболевания. С середины октября она находилась под наблюдением врачей в реанимационном отделении (фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости)

Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности Перейти в раздел

Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности Перейти в раздел

Как плавучие госпитали выполнили свой долг перед Родиной 85 лет назад, 7 ноября 1941 года, произошла крупнейшая морская катастрофа в истории СССР: фашисты потопили санитарный транспорт «Армения». Эта трагедия с несколькими тысячами погибших заслонила собой колоссальную роль, которую сыграли советские плавучие госпитали – и раскрыть которую помогают документы о судьбе судна «Абхазия», близнеца погибшего транспорта. Подробности Перейти в раздел

Европа скрестила русофобию с аэрофобией Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности Перейти в раздел

Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности Перейти в раздел

Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

Как отношения на СВО отличаются от гражданских? Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как? Перейти в раздел