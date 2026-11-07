Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
На 89-м году жизни скончалась советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Причиной смерти артистки стало обострение хронического кардиологического заболевания. С середины октября она находилась под наблюдением врачей в реанимационном отделении (фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости)
Фильм «Сверстницы» (1959) стал первой крупной ролью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Участие в этой картине принесло ей широкую всесоюзную известность (фото: РИА Новости)
В экранизации повести «Мальчик у моря», которая вышла под названием «Какое оно, море?» (1964), Лидия Федосеева сыграла вместе со своим будущим мужем Василием Шукшиным (фото: РИА Новости)
Фильм «Калина красная» (1973) стал вершиной совместного творчества Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина. Это также одна из самых известных картин в истории советского кино (фото: РИА Новости)
Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки (фото: А. Ковтун/РИА Новости)
В фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976) Лидия Федосеева-Шукшина исполнила одну из самых ярких, сложных и нетипичных для своего привычного амплуа ролей – учительницу Эмму Павловну (фото: РИА Новости)
XII Московский международный кинофестиваль. Участники фестиваля во время прогулки по Москве-реке: режиссер из Сенегала Полен Виейра (справа) и советские киноактеры Николай Еременко и Лидия Федосеева-Шукшина. (фото: Галина Кмит/РИА Новости)
Супруга президента РФ Наина Ельцина (слева) беседует с актрисой Федосеевой-Шукшиной (справа). (фото: Дмитрий Донской/РИА Новости)
Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Нонна Мордюкова устроили легендарный совместный перформанс на сцене фестиваля «Кинотавр» в 1999 году. Этот яркий эпизод вошел в историю фестиваля как одно из самых запоминающихся шоу (фото: Галина Кмит/РИА Новости)
Несмотря на то, что Лидия Федосеева-Шукшина очень убедительно и эстетично смотрелась в кадре с шахматами, в реальной жизни она никогда не была профессиональным игроком и не увлекалась этой игрой всерьез (фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС)
Лидию Федосееву-Шукшину и модельера Вячеслава Зайцева связывали многолетние теплые дружеские и творческие отношения (фото: Смирнов Владимир/ТАСС)
Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2009 год (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Лидия Федосеева-Шукшина на открытии фестиваля «Виват кино России!» (фото: Шамуков Руслан/ТАСС)