На Украине подтвердили повреждение подстанций в пяти областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подстанции получили повреждения в пяти регионах Украины, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве «сложилась сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В частности, поражены Трипольская ТЭС, подстанция «Киевская», а также автодорожный Северный мост.

В Житомирской области российские военные поразили электроподстанцию 330 кВ, обеспечивающую работу предприятий украинского ВПК. В Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

Кроме того, в Киеве поражено предприятие «Меридиан» имени С. П. Королева, выпускающее ракеты «Фламинго», а в Броварах – оборонный завод порошковой металлургии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военный эксперт Ян Гагин назвал целью применения баллистических ракет нанесение невосстановимых повреждений транспортной инфраструктуре Украины.

Во вторник компания «Укрэнерго» заявила об ухудшении ситуации в энергосистеме страны после массированного удара.

В тот же день Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.