ФСБ рассекретила данные о готовности адмирала Колчака служить Британии и США

В Омске обнародовали архивы ФСБ о готовности Колчака служить Британии и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Остававшиеся десятилетиями под грифом «секретно» материалы посвящены Гражданской войне. В них содержатся данные о судьбе золотого запаса Российской империи и свидетельства о готовности адмирала пойти на сотрудничество с зарубежными державами, передает «Царьград».

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева отметила, что главная ценность бумаг заключается в возможности услышать историю от непосредственного участника событий. Она указала на наличие в документах множества противоречий, включая фактический отказ адмирала от родины ради службы британской короне и американскому флоту.

«Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», – привела Малышева дословную фразу Колчака.

Отдельный блок обнародованных материалов касается легенды о «золоте Колчака». Согласно мифу, около 500 т драгоценного металла спрятали возле железной дороги после ограбления омских банков. Однако документы не подтвердили эту версию, доказав, что история о кладе является вымыслом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу отказ военного суда Забайкальского военного округа реабилитировать Александра Колчака в 1999 году объяснили свидетельствами массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

Ранее адмирала назвали человеком, до конца жизни сохранившим качество русского офицера.