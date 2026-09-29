У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
СК: Суд заочно арестовал блогера Дудя за интервью с главой РДК
Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании и пропаганде терроризма после публикации интервью с руководителем «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов), сообщили в СК России.
Следствие установило, что не позднее апреля 2026 года блогер и командир РДК организовали и провели в Молдавии интервью, пишет ТАСС. В ходе беседы прозвучали заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Позже видеозапись была опубликована на YouTube-канале блогера.
Главное следственное управление Следственного комитета России ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стал известен грозящий Дудю срок по делу о призывах к терроризму.
На прошлой неделе суд признал законным заочный арест актера Семена Трескунова*.
В апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оценить действия блогера после интервью с главарем РДК.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом