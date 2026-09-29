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    Почему Украина никак не определится с гимном
    29 сентября 2026, 08:46 Мнение

    Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Опять на Украине хотят поменять гимн. На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением заменить в первом куплете строки о смерти («Ще не вмерла Украины ни слава, ни воля») идеями жизни и процветания.

    Автор предложения хочет сохранить музыку, но переписать начальные строки о том, что еще не умерли ни слава, ни воля Украины. Их предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу он предлагает поменять на утверждение о пробуждении души и тела, а также полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор настойчиво желает добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.

    Петиция требует 25 тыс. подписей, после чего её сможет рассмотреть Верховная Рада. А может и не рассматривать, ограничившись аргументированным отказом из профильного комитета Рады.

    Согласно сборнику «Государственный гимн Украины: историко-правовые аспекты», выпущенному в 2020 г. НИИ информатики и права Академии правовых наук Украины, существует 22 проекта законов и постановлений на эту тему, лишь один из которых дошёл до рассмотрения и стал законом. Украине с гимном хронически не везёт.

    Более 160 лет существует эта песня со словами Павла Чубинского и музыкой Михаила Вербицкого. Причём полностью этот текст не исполняли ни при Центральной Раде, ни при Петлюре, ни во времена гитлеровской оккупации, а с 1992 года на официальных мероприятиях пели только первый куплет. Окончательно он был утверждён с мелкими редакционными правками только 6 марта 2003 года. Конституция же 1996 года утвердила в статье 20 только музыку М. Вербицкого, а о словах в ней ничего не сказано.

    Казалось бы, в чём тут проблема? Вот в Испании гимн с 1770 по 1900 год существовал вообще без слов, отменялся на время республики, трижды менял текст и окончательно сформировался только в 2008 году. А кровожадность «Марсельезы» («Вперёд, вперёд! И нивы наши и сады вмиг кровь нечистая зальёт!») ничуть не смущает французов уже полтора века.

    Но с украинским гимном не всё в порядке по совокупности.

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    Причём песенка оказалась не только «секонд хэндом», но плевком в стороны русских и поляков одновременно. Во втором куплете есть строка: «Встанем, братья, все за волю – от Сяна до Дона». Реки Сан и Дон, если посмотреть на любую карту, ни в каком приближении к Украине отношения не имеют. Вот и ответ на вопрос, почему Рада утвердила только один куплет.

    А ещё у слов этой песни оказалось два варианта. В 1862 году помещик Чубинский написал что-то одно, а год спустя в австрийском Лемберге вышло что-то другое, к чему Чубинский никакого отношения не имел. Вот какие строки там появились:

    Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане!
    Нащо віддав Україну москалям поганим?!
    Щоб вернути її честь, ляжем головами,
    Назовемся України вірними синами!

    Во время польского восстания в городе, который местные поляки именовали Львовом, это неудивительно. И эти слова не предлагались ни в одном из нескольких десятков законопроектов об утверждении гимна ни в 1917-1920 годах, ни после 1992-го. Да и сам Чубинский, ставший впоследствии известным исследователем Русского Севера и членом Русского географического общества, вряд ли такое стал писать.

    А вот эти строки и в тексте Чубинского, и в законодательно утверждённом гимне есть:

    Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
    Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

    В недавно поданной петиции их предлагают заменить на нечто более жизнеутверждающее. Тогда это была привычная для центра и востока Европы фигура речи среди скучающих помещиков и священников, но век спустя стала выглядеть как неприкрытый призыв к этнической чистке. То есть мы очистим от чужаков эту землю для себя и там заживём. (Тут уместно вспомнить, например, Волынскую резню). А следующий за этими словами припев противоречит сказанному выше:

    Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
    І покажем, що ми, браття, козацького роду

    Погибнем и покажем, а кто же тогда хозяйничать на своей сторонке будет? Призраки, зомби или чужаки, которые не захотели сгинуть, «как роса на солнце»?

    Эти вопросы задаст любой, кто внимательно прочитал слова Чубинского.

    И поэтому многие предлагают или отредактировать их, как авторы петиции, или заменить другой песней. Например, «Молитвой за Украину» на стихи Александра Конисского. Музыку к ней написал автор опер «Тарас Бульба» и «Коза-Дереза» Николай Лысенко. Но она почему-то оказалась на втором плане – видимо, из-за моды на атеизм во времена первой попытки создания украинской государственности. Да и для погромщиков такая мелодия недостаточно духоподъёмна. Как и множество советских и постсоветских популярных песен. А походные песни УПА* на гимн явно не тянут из-за вторичности и совсем низкого качества.

    Гимн УССР тоже не подошёл новой стране, хотя среди законопроектов были и такие предложения. Хотя при Брежневе лауреат Сталинской премии Николай Бажан убрал из стихов такого же лауреата Павла Тычины упоминание о Сталине. Ленина же не убрали, и СССР остался на месте. А с таким багажом в независимость не пустят, даже с изменённым до неузнаваемости текстом.

    Такова ситуация вокруг несостоявшегося гимна, вызывающего сомнения даже среди националистически настроенной украинской общественности.

    Хотя на самом деле все объясняется предельно просто.

    Какое государство – такой и гимн.

    Никакой. Несостоявшийся.

    *Организация, запрещенная на территории РФ

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