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    Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    6 сентября 2026, 11:32 Мнение

    Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Политика Украины в области языка, религии и национальной памяти всё чаще вызывает недовольство со стороны в целом лояльных властям персонажей. Но из этого вовсе не следует, что они переходят на сторону России.

    На днях украинская певица Настя Каменских высказалась на языковые темы. Она, как и её муж и сценический партнёр Потап (Алексей Потапенко) – русскоязычные исполнители, и в своё время успешно гастролировали по России. Но однозначно приняли украинскую сторону.

    Почему это произошло? С ними, и со многими другими украинскими артистами, гораздо больше работавшими в России, чем на Украине?

    Главная причина – не столько деньги, как кажется многим российским комментаторам (денег в России всегда было больше), сколько то, что с киевской эстрадной тусовкой Потап и Настя связаны куда глубже, чем с российской. Причём национализм для той же Каменских не был табуирован. Например, в конце 2009 года она участвовала вместе с Наталкой Могилевской и Тиной Кароль в гастрольном туре в поддержку Юлии Тимошенко. Эта публика пела на русском языке в поддержку кандидатки в президенты, в команде которой присутствовали и откровенный нацист Андрей Парубий, и патологический русофоб-антисемит Левко Лукьяненко.

    Первым парнем на Крещатике, а не персонажем в середине длинного списка в Москве предпочёл стать и Андрей Данилко, который Верка Сердючка. Особенно после того, как слова «Лаша тумбай» в его песне некоторые его зрители приняли за «Раша, гудбай!» и обиделись. Это уж потом, задним числом, после разрыва с Россией, он согласился с такой трактовкой. А до этого его отношения с национализмом не складывались. В отличие от Каменских, он на подтанцовке у них не отрабатывал. И что вместо благодарности? Данилко как лицо мужского пола до 60 лет оказался невыездным, а его концерты за границей пришлось отменить.

    Потап тоже военнообязанный. Из Испании этот уклоняющийся от мобилизации деятель упорно делал вид, что готов идти на фронт. «Я сказал отцу: «Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую». А он говорит: «В тероборону запишись для начала». Я говорю: «Запиши меня в тероборону». Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине», – рассказывал Потап в прошлом году.

    Насте мобилизация не грозит, но она рвала колготки за Украину, обернувшись в желто-голубой флаг с особым усердием в США и Мексике.

    Но этот показной, типа, патриотизм не был оценен расово-правильной общественностью.

    Но официальном сайте Зеленского появилась петиция, автор которой требует лишить Алексея Потапенко звания заслуженного артиста за «систематическое пренебрежение украинским языком и культурой» и пропаганду русского языка.

    Настя возмутилась навязчивой украинизацией и вспомнила о своём русском происхождении. «Я родилась в этой стране и была с ней вместе, в радости и в горе. Я всегда буду любить и поддерживать наших прекраснейших людей. Людей, которые так жить не заслуживают. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и я не хочу играть в ура-патриотизм, ходить в вышиваночке и говорить про потужных, незламных (мощных и несломавшихся – Д. Г.) людей», – пишет Каменских.

    А дальше у неё следует вывод, такой же перепутанный, как и позиция многих русских людей, связавшихся с украинством: «Почему я говорю на русском языке? Потому что я говорю на нём с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит России.., на котором разговаривают просто сотни миллионов людей... Потому что мне чуждо всё, что не про свободу».

    Не оценили власть и «патриотическая общественность» и майданный порыв одесского активиста Леонида Штекеля. Он так активно боролся со всем русским, что надеялся, что ему и ему подобным для души хоть памятник Пушкину оставят. И тут за защиту этого самого памятника ему напомнили, что он не просто не украинец, но даже, мягко говоря, еврей. Штекелю, в отличие от Потапенко и Данилко, уже за шестьдесят, и мобилизация ему не грозит. Но глаза-то у него есть, и он пишет: «Бывший герой статьи в моей газете лежит в реанимации, где он оказался после пребывания в ТЦК. Я ещё раз убедился, что это такая взрывоопасная смесь НКВД и Аль Капоне под крышей нашей власти. Ну и что тут сказать?»

    Придётся всем вышеперечисленным персонажам, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да! Ну как вы не можете понять, что в том и смысл этого государства, которое сейчас пытаются построить на территории бывшей Украины. Именно поэтому в русском лексиконе с 2022 года актуализировалось слово «денацификация». Именно и в том числе для того, чтобы вы могли говорить по-русски и смотреть на памятник Пушкину.

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