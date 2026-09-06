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Axios: Американский «царь санкций» прилетал в Москву в составе делегации США
Axios: Американский «царь санкций» Ланг прилетал в Москву в составе делегации
Ответственный за санкции чиновник американского Минфина Джин Ланг сопровождал посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера во время их визита в Москву.
В состав американской делегации, посетившей Москву, входил ответственный за санкции сотрудник Минфина США Джин Ланг, пишет Axios. Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу в субботу и провели трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Джин Ланг, действующий «царь санкций» в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным», – отмечает издание.
Журналисты предполагают, что присутствие Ланга свидетельствует об обсуждении вопроса американских антироссийских санкций в ходе визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к американской делегации в Москве присоединились представители Министерства финансов и Госдепартамента США.
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