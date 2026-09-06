Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным
Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.
Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.
Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.
До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.
«Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.
Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.
Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.
В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.