Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.
Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.
В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.
С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».
В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.
Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.