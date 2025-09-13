Путин назвал Москву флагманом движения России вперед

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая в концертном зале «Зарядье» в День города Москвы, Путин заявил, что для миллионов людей столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, Москва является флагманом уверенного движения всей страны вперед, способствует укреплению суверенитета и мощи России.

Путин подчеркнул, что город обладает славной историей и богатыми духовными, культурными и трудовыми традициями. Он отметил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик и уверенно формирует основу для будущих успехов страны.

Президент также обратил внимание на деятельность команды мэра Сергея Собянина, заявив, что благодаря правильно выбранным приоритетам московские власти добиваются заметных результатов.

Ранее Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Он также пообещал посетить Национальный космический центр в Москве.

Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.