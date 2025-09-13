Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

«Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города», – заявил Собянин в ходе выступления в «Зарядье» в День города, передает РИА «Новости».

Он также выразил признательность правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.

Ранее Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.

Ранее Путин сообщил, что экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС).

В мае Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.