Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы
Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку, уделяемые развитию Москвы.
«Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города», – заявил Собянин в ходе выступления в «Зарядье» в День города, передает РИА «Новости».
Он также выразил признательность правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.
Ранее Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.
Ранее Путин сообщил, что экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС).
В мае Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.