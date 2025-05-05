«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей
Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет
Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни – к 80 годам. В прошлом году – 79,5 [года]», – сказал он, передает ТАСС.
Собянин также рассказал о завершении программы реконструкции и модернизации столичных поликлиник. По его словам, из 350 ветхих поликлиник в Москве к настоящему моменту осталось совсем немного, а к концу года все они будут обновлены или построены заново.
В апреле Минздрав сообщил о замедлении роста продолжительности жизни в России, а ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет.