Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

Сергей Худиев
Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит
История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.
Игорь Мальцев
В России нет «потерянных» поколений
В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.
Ирина Алкснис
«Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников
Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.