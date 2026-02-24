23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Ким Чен Ын подвел итоги пятилетки на съезде ТПК
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на заседании IX съезда Трудовой партии Кореи с программной заключительной речью, сообщило во вторник агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын выступил на IX съезде Трудовой партии Кореи с программной заключительной речью, передает ТАСС. Лидер КНДР отметил, что анализ итогов прошедшей пятилетки позволил усвоить важный опыт и продолжить успехи, достигнутые за последние пять лет, новым этапом перемен. Он подчеркнул, что новоизбранный Центральный комитет партии будет оправдывать доверие партийцев, ускоряя развитие страны и достигая реальных результатов на благо народа.
В своей речи Ким Чен Ын заявил: «Грандиозное дело всестороннего развития может быстрее, содержательнее осуществиться только тогда, когда усиливается партийное руководство и повышается руководящая роль государства, а народные массы по-хозяйски участвуют в этом процессе». Он подчеркнул, что борьба в новой пятилетке будет опираться на внутренние силы и лозунги «Поклоняться народу как небу», «Единодушие и сплоченность», а также «Опора на собственные силы». Лидер КНДР призвал всех «бороться за приближение дня осуществления идеалов и чаяний нашего народа с верой в перспективу великого социалистического дела».
После выступления делегаты съезда встретили слова Ким Чен Ына бурными возгласами «Мансе!». Далее съезд приступил к обсуждению перспективных целей и планов Центрального комитета девятого созыва. По сообщениям ЦТАК, консультации проходят в сферах промышленности, сельского хозяйства, культуры, строительства, военного дела, внешней политики и работы партии.
Девятый съезд ТПК открылся 19 февраля в Пхеньяне, участие в нем принимают 224 члена центрального руководящего органа восьмого созыва и 4 776 делегатов со всей страны, а также две тысячи наблюдателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, съезд в Пхеньяне переизбрал Ким Чен Ына генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.