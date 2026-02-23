«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.24 комментария
Съезд в Пхеньяне переизбрал Ким Чен Ына генсеком партии
Участники масштабного партийного форума в Пхеньяне утвердили действующего лидера страны на посту генерального секретаря правящей политической силы.
Соответствующее решение приняли делегаты проходящего в столице КНДР девятого съезда Трудовой партии Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК. Выборы руководителя стали ключевым событием в повестке высшего органа власти республики.
«Выборы главы ТПК, занимающего ответственную должность для ведения дела социализма к победе во главе государства и народа, являются важнейшим делом, от которого зависят руководящая сила партии и будущее Родины и народа... Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», – подчеркивает государственное агентство.
Мероприятие открылось 19 февраля. В работе участвует 224 представителя центрального руководства и 4776 делегатов от различных организаций. Также на съезде присутствуют две тыс. наблюдателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын лично проверил ход работ по созданию музея в честь подвигов военных в России.
Глава КНДР принял участие в открытии улицы Сэбёль в память о героях освобождения Курской области. Также лидер страны протестировал боевую машину с искусственным интеллектом.