Чеснаков: Внимание «Единой России» к промышленности формирует стратегию развития страны

Tекст: Алексей Нечаев

«Форумы «Единой России» создают содержательную рамку для разговора не только о грядущих выборах и программах партий, но и о стратегии развития страны. На главные места в ходе обсуждения выдвигаются важнейшие перспективные задачи и направления, способные оказать влияние не только на отдельные отрасли и сферы, но и на будущее место России в глобальных системах координат – политика, экономика, технологии, социум, культура», – отметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

По словам спикера, поднятые на форуме вопросы промышленности, производства, кадров для отрасли имеют крайне важное значение для избирателя и каждого гражданина в целом.

«Промышленность – это рабочие места, технологии, инновации и долгосрочные экономические стратегии. В этой отрасли создаются инструменты и предметы для социальной сферы, строительства, здравоохранения и образования. Поэтому внимание «Единой России» к промышленному развитию как темы для первого форума логично и понятно», – пояснил он.

«В целом на партийных форумах конкретизируются цели и временные рамки их достижения, оттачиваются представления о ресурсах, возможностях и рисках, задачах и участниках процессов. Участие профессиональных сообществ, политиков, управляющих и коммуникаторов позволяет создавать повестку для работы федеральных и региональных экспертов, которые будут выделять приоритеты в предложениях исходя уже из собственных компетентностей», – подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что программа «Единой России», о которой говорил председатель партии Дмитрий Медведев, состоит из двух блоков – долгосрочное планирование партийной работы и часть, ориентированная на фракцию в Госдуме.

«Они должны будут объединить стратегическое видение будущего страны и практический набор целей и задач на следующую парламентскую пятилетку. «Единая Россия», обладающая уверенным конституционным большинством и имеющая все возможности получить его вновь в сентябре 2026 года, отличается от других партий реалистичностью взглядов, наличием политических и административных рычагов для исполнения обещанного, ответственной политической культурой», – резюмировал эксперт.

Ранее «Единая Россия» провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный развитию промышленности. Среди участников были представители власти всех регионов УрФО, главы предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и другие, сообщает пресс-служба партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил, что партия была инициатором десятков законов, касающихся промышленности. По его словам, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 млрд рублей, свыше 100 млрд – на программу «Профессионалитет», 40 млрд – на создание инженерных школ в вузах.

Он отметил важность расширения производства композитных материалов, возвращения России в мировое гражданское авиастроение, рост доли российского оборудования в нефтегазовой отрасли, развития уникального вооружения для армии, создания Центра беспилотных систем и технологий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» создано около 120 индустриальных и технопарков. По его словам, с 2021 года поддержано почти 4,5 тыс. проектов на 160 млрд рублей. Акцент сделан на восстановлении исторических регионов, где возобновлена работа более 250 предприятий.

Импульс к развитию получила регуляционная индустрия: она представлена почти тысячей предприятий, которые за пять лет вывели на рынок более 300 новых технических решений.

«В рамках проекта «Профессионалитет» сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», – напомнил вице-премьер.

Он отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, а также внедрение в производство высокотехнологичных станков и промышленных роботов, от чего зависит переход к экономике высоких зарплат.

Итоги работы партия подведет на восьми окружных форумах, а также соберет предложения, которые войдут в будущую программу «Единой России» на парламентских выборах – в ней впервые появится раздел, посвященный промышленности и технологическому суверенитету. Каждый желающий может внести предложения в народную программу партии на сайте: естьрезультат.рф.

Ранее сенатор Александр Карелин и политолог Александр Асафов рассказали газете ВЗГЛЯД о том, как именно народная программа «Единой России» синхронизирует интересы граждан и государства.