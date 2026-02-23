Зеленский предложил Европе оплатить переход украинской армии на контракты

Tекст: Валерия Городецкая

«А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют», – заявил Зеленский, слова которого приводятся в его Telegram-канале, передает ТАСС.

Отмечается, что это заявление Зеленский сделал в интервью британской корпорации Би-би-си. Однако в опубликованной версии интервью на сайте Би-би-си этот фрагмент отсутствует.

В январе Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.

На прошлой неделе сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге Черновицкой области Украины.