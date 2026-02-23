23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Зеленский предложил Европе оплатить переход украинской армии на контракты
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Евросоюзу поддержать финансирование перехода украинской армии от мобилизации к контрактной системе.
«А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют», – заявил Зеленский, слова которого приводятся в его Telegram-канале, передает ТАСС.
Отмечается, что это заявление Зеленский сделал в интервью британской корпорации Би-би-си. Однако в опубликованной версии интервью на сайте Би-би-си этот фрагмент отсутствует.
В январе Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.
На прошлой неделе сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге Черновицкой области Украины.