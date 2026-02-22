На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

Tекст: Андрей Резчиков

«По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

«Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.