Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, бойцы действовали как единый механизм, доставляя боеприпасы даже под обстрелом, что позволило отразить ночную атаку противника, передает «Россия 24».

Некоторым удалось дойти до бойцов на окраине села, несмотря на отсутствие поддержки, и коллектив отстоял позиции до утра, после чего зачистил село и закрепился там. За этот эпизод Петелин был награжден Орденом Мужества.

Вдобавок офицер отметил, что подразделение успешно провело еще ряд операций, включая сражение на запорожском направлении, где были уничтожены три бронемашины Bradley, выведен из строя танк, взяты в плен четверо военных и лишен большей части взвода противника.

Также Михаил Петелин поделился своими чувствами при получении награды, отметив, что в военном училище всегда восхищался офицерами, имевшими Орден Мужества, и считал их супергероями.

Он ощущает, что теперь достиг уровня своих наставников, которых уважал с ранних лет службы.

По данным телеканала, 28-летний Петелин к началу спецоперации был старшим лейтенантом, а впоследствии стал заместителем командира бригады. За проявленное мужество удостоен не только двух Орденов Мужества, но и представлен к званию Героя России. Сейчас он продолжает выполнять боевые задачи на красноармейском участке фронта.

Напомним, в Кремле стартовала церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, которую проводит президент Владимир Путин.

Путин во время церемонии поздравил граждан страны с днем Героев Отечества.