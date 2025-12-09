  • Новость часаТрамп потребовал выборов президента Украины
    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    4 комментария
    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 14:33 • Новости дня

    Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель командира 35-й бригады группировки «Центр», Герой России Михаил Петелин, получивший Орден Мужества, рассказал о слаженной работе своего подразделения во время штурма в районе населенного пункта Верхняя Каменка возле Лисичанска.

    По его словам, бойцы действовали как единый механизм, доставляя боеприпасы даже под обстрелом, что позволило отразить ночную атаку противника, передает «Россия 24».

    Некоторым удалось дойти до бойцов на окраине села, несмотря на отсутствие поддержки, и коллектив отстоял позиции до утра, после чего зачистил село и закрепился там. За этот эпизод Петелин был награжден Орденом Мужества.

    Вдобавок офицер отметил, что подразделение успешно провело еще ряд операций, включая сражение на запорожском направлении, где были уничтожены три бронемашины Bradley, выведен из строя танк, взяты в плен четверо военных и лишен большей части взвода противника.

    Также Михаил Петелин поделился своими чувствами при получении награды, отметив, что в военном училище всегда восхищался офицерами, имевшими Орден Мужества, и считал их супергероями.

    Он ощущает, что теперь достиг уровня своих наставников, которых уважал с ранних лет службы.

    По данным телеканала, 28-летний Петелин к началу спецоперации был старшим лейтенантом, а впоследствии стал заместителем командира бригады. За проявленное мужество удостоен не только двух Орденов Мужества, но и представлен к званию Героя России. Сейчас он продолжает выполнять боевые задачи на красноармейском участке фронта.

    Напомним, в Кремле стартовала церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, которую проводит президент Владимир Путин.

    Путин во время церемонии поздравил граждан страны с днем Героев Отечества.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    Комментарии (8)
    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    Комментарии (5)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (5)
    8 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение населенного пункта Новоданиловка – важный шаг к освобождению Орехова, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, бои, которые сейчас разворачиваются на этом направлении, – подготовка к решающим сражениям за Запорожье.

    «ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

    «Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

    Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

    «Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

    Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Украинский истребитель Су-27 под управлением подполковника ВСУ Евгения Иванова был уничтожен ВС России, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские военнослужащие сбили украинский истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов, сообщил в Telegram-канале Поддубный.

    По его данным, самолет был уничтожен на Запорожском направлении в зоне СВО.

    Потерю Су-27 и гибель пилота позже подтвердили Воздушные силы Украины, передает РБК. В заявлении украинского ведомства отмечается, что в полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Сообщается, что Иванов являлся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

    Ранее истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке в августе.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Комментарии (7)
    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Андреевки, Варачино, Искрисковщины и Иволжанского Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ветеринарным, Старицей и Вильчей.

    При этом потери противника составили до 235 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Ковшаровки, Подолов Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе британский бронетранспортер Spartan, станцию РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Степановки, Миньковки и Константиновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть бронмашин, включая американский бронетранспортер Stryker и канадский и бронеавтомобиль Senator. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Водянского, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки, Новокриворожья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.

    Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две бронемашины и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР

    За день до этого они  освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    ВС России освободили семь населенных пунктов за предыдущую неделю.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским море, из них 49 – над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    За прошедшую ночь дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Каспийского моря, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 49 единиц. Кроме того, 22 беспилотника были уничтожены над Крымом, 10 – над Рязанской областью, 9 – над Воронежской областью.

    ПВО также ликвидировали 8 украинских беспилотников над Каспийским морем. В количестве пяти аппаратов БПЛА перехватили над Ростовской областью и республикой Калмыкия, четыре – над Нижегородской областью, три – над Липецкой областью.

    Отмечается также, что по два дрона были сбиты в Курской области и Краснодарском крае, по одному – в Брянской и Тульской областях. Спецоперация по отражению воздушной атаки продлилась с 23:00 8 декабря до 07:00 9 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении одиннадцати украинских БПЛА в четырех регионах России. За пять часов силы ПВО ликвидировали 15 украинских беспилотников над территорией страны.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на реализацию программы PURL в 2026 году потребуется 15 млрд долларов, передает ТАСС.

    Он добавил, что на текущий год по этой программе не хватало 1,5 млрд долларов, однако Нидерланды выделили 700 млн долларов, и теперь дефицит составляет 800 млн долларов.

    Инициатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Эта программа позволяет союзникам по НАТО закупать вооружения для Украины из американских запасов. Ожидается, что поставки по линии PURL будут происходить каждые две-три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Канада выделит дополнительно 200 млн долларов на закупку оружия для Украины в рамках программы PURL.

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины (ВПК), объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 280 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотников, 639 ЗРК, 26 467 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне военкор Евгений Поддубный сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении.

    В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 15:50 • Новости дня
    В ДНР назвали количество пострадавших за неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике был зафиксирован один случай гибели и пять случаев ранений среди мирного населения за последнюю неделю, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.

    Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения на территории ДНР за неделю в результате действий Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем официальном Telegram-канале.

    Морозова подчеркнула: «С первого по седьмое декабря погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали». Она добавила, что эти данные фиксируются регулярно и направляются в профильные международные инстанции.

    По словам Морозовой, всего за время вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9834 мирных жителя, включая 250 детей. Число пострадавших составляет 16 103 человека, среди них 1043 ребенка.

    Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя приграничными регионами страны за шесть часов.

    Об уничтожении 11 украинских беспилотников за период с 17:00 до 23:00 по московскому времени сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили пять дронов над Ростовской областью, два – над Брянской областью, два – над Белгородской областью и еще два – над Волгоградской областью.

    В сообщении не уточняется, были ли жертвы или разрушения в результате попыток украинских аппаратов проникнуть в российское воздушное пространство на этих направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников, пять из которых были сбиты в Ростовской области, один – в Волгоградской и еще один – над Черным морем.

    В селе Гора-Подол на западе Белгородской области FPV-дрон ранил мужчину, ехавшего на велосипеде.

    Минобороны России заявило об уничтожении в ночь с воскресенья на понедельник 67 украинских беспилотников самолетного типа над Россией.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 03:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о взятии Новоданиловки под контроль ВС России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные приблизились к Орехову благодаря освобождению Новоданиловки, что создало условия для контроля над подступами к этому стратегически важному городу.

    О том, что освобождение села Новоданиловка в Запорожской области позволило российским силам установить огневой контроль над подступами к Орехову, сообщает ТАСС.

    В силовых структурах отметили, что Новоданиловка фактически является южным пригородом Орехова, отделенным от городских окраин короткой дистанцией.

    Взятие села позволило создать плацдарм для дальнейших успешных действий и приблизить линию фронта к Орехову, который назван критически важным объектом для противника.

    По словам представителя силовых структур, значение Новоданиловки определяется ее уникальной географией.

    «Фактически являясь южным пригородом Орехова, село отделяет от городских окраин лишь короткое расстояние. Его взятие позволяет взять под плотный огневой контроль подступы к городу, создать плацдарм для дальнейших действий и вплотную приблизить линию фронта к критически важному для противника объекту», – отметил собеседник агентства.

    Он добавил, что успех российских военных подкреплен тактикой, включающей предварительную разведку, использование артиллерии и высокоточного оружия, а уже затем – занятие позиций пехотой.

    Представитель силовых структур также подчеркнул стратегическую важность освобождения населенного пункта и отметил, что украинское командование вынуждено экстренно перестраивать систему обороны Орехова в связи с новой угрозой с юга.

    По его словам, вероятно, последует закрепление российских войск на достигнутых рубежах с подготовкой к новому этапу наступления, а штурм Орехова может быть осуществлен после успехов на других направлениях и последующего взятия города в клещи.

    Собеседник подчеркнул, что захват Новоданиловки важен, но это лишь промежуточный этап, а для дальнейшего успеха потребуется время, ресурсы и адаптация к действиям ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль укрепрайон противника и продвинулись вдоль береговой линии Лиманской Балки на боровском направлении.

    В зоне ответственности Центральной группировки войск Вооруженные силы Украины за одни сутки потеряли до 460 бойцов и часть военной техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, что не позволяет подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции и уничтожила военную технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боевых действий на Харьковском и Сумском направлениях российские штурмовые группы за сутки смогли продвинуться вперед и нанесли значительные потери противнику.

    Войска группировки «Север» продолжили формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер».

    На Сумском направлении после небольшого затишья вновь возросла интенсивность боев. Российские штурмовые подразделения при поддержке авиации, ударных БпЛА «Герань-2» и артиллерии продвинулись на двух участках фронта на глубину до 200 метров.

    Противник попытался контратаковать в районе Мирополья с применением западной бронетехники, но, понеся потери, отступил, был уничтожен БМП CV-90.

    В ночное время противник пытался скрыто завести штурмовые группы в районы Андреевки, Кондратовки и Садков, однако комплексными ударами было уничтожено шесть украинских боевых групп.

    На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, артиллерия наносила удары по позициям противника в районах Барило и Бабаковки.

    На Харьковском направлении «Северяне» вели тяжелые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего участка фронта. Российская авиация и РСЗО «Солнцепек» наносили точечные удары по выявленным позициям ВСУ.

    В Вильче удалось расширить позиции на 300 метров и занять до 25 домовладений. В Лимане занято 10 зданий и захвачено пять опорных пунктов, продвижение составило до 400 метров. В районе Шиповатого ударами БпЛА был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

    На Меловом и Хатнем участках отмечено продвижение российских групп по лесополосам на 300 метров. На Липцовском направлении существенных изменений не было. Командование ВСУ из-за нехватки людей было вынуждено формировать сводные подразделения из частей, понесших потери.

    Суточные потери украинской стороны составили более 170 человек и большое количество техники, включая бронетехнику, артиллерию, беспилотники, склады с боеприпасами и средства связи. Президент России Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что долг каждого – чтить героев и поддерживать их идеалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные приблизились к Орехову после освобождения Новоданиловки. Подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в ДНР.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре и не дают подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 06:28 • Новости дня
    ВСУ изъяли все машины скорой помощи в Белозерке Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Белозерка подконтрольной Киеву Херсонщины не могут своевременно получить медицинскую помощь из-за отсутствия транспортных средств у врачей. Все машины скорой помощи были изъяты для нужд боевиков ВСУ, сообщили в пророссийском подполье.

    Медицинские учреждения Белозерки, находящейся под контролем Киева, остались без машин скорой помощи, все автомобили были изъяты для нужд Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Представители пророссийского подполья сообщили, что жители самостоятельно собирают деньги на новые машины, однако их также конфискуют украинские военные. По их словам, транспорт скорой помощи активно используется бойцами ВСУ как безопасный способ передвижения. В результате подобных действий население не может получить экстренную медицинскую помощь вовремя, что негативно отражается на здоровье и жизни местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные использовали гражданские автомобили скорой помощи для перевозки личного состава. Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по машине скорой помощи в Васильевке.

    Комментарии (11980)
    9 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе Су-34 по пункту управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в ночное время суток, сообщило Минобороны России.

    Воздушно-космические силы России осуществили ночной авиаудар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости». Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в ночное время суток нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ, говорится в заявлении Министерства обороны России. В министерстве отметили, что удар был нанесен по заранее определенным координатам с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Комментарии (0)
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России ключевым для «обороны ЕС»
    Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня
    Лукашенко назвал литовцев и поляков «своими людьми»
    Долина прошла психиатрическую экспертизу по делу о квартире
    Выбрана самая красивая девочка России

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
