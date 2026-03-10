  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 17 украинских дронов
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    КСИР назвал условие для прохода иностранных судов через Ормузский пролив
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    10 марта 2026, 06:50 • Новости дня

    В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинки в Кировограде организовали массовую акцию, развернув плакаты с портретами тысячи военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ, которые числятся пропавшими без вести.

    Близкие бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ собрались на митинг в Кировограде, сообщил представитель российских силовых ведомств РИА «Новости».

    По имеющимся данным, значительная часть личного состава этого соединения официально считается пропавшей.

    Женщины вышли с баннерами с фотографиями около 1000 солдат 57-й бригады, добавил источник.

    В прошлом году родственники пропавших без вести украинских военнослужащих также проводили массовые акции протеста.

    Они организовывали митинг на площади Независимости в Киеве. Близкие бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выходили на акцию с требованием информации о судьбе своих родных. Аналогичные мероприятия в поддержку семей военных прошли в Харькове и Сумах.

    10 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов евро

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 марта о том, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины из-за «значительной паники» там в связи с задержанием инкассаторов с сотнями миллионов евро и долларов на венгерской территории.

    «Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.

    По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.

    «Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.

    Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы  исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.

    Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство  задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.

    9 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК перекрыли проспект в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание Times of Ukraine, «ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате на трассе в сторону Борисполя образовалась значительная пробка.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    В феврале в Черноморске Одесской области около десятка человек потребовали у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    ВС России освободили Голубовку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в последние сутки установила контроль над населенным пунктом Голубовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили Голубовку, указало ведомство в Max.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили Сосновое в ДНР. За прошлую неделю российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов.

    В числе освобожденных Веселянка в Запорожской области, Бобылевка в Сумской области, село Круглое в Харьковской области.

    9 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Дроны центра «Рубикон» уничтожили немецкие танки Leopard 1A5

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные специалисты из центра «Рубикон» ликвидировали западную бронетехнику, включая немецкие боевые танки, сообщили в Министерстве обороны России.

    Удары наносились расчетами FPV-дронов из состава испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Была уничтожена автомобильная и бронированная техника, включая немецкие танки Leopard 1A5, а также элементы системы связи.

    Также дроны осуществили воздушные тараны для уничтожения вражеских БПЛА.

    В феврале расчеты беспилотников центра «Рубикон» обнаружили в лесу замаскированную бронемашину ВСУ и уничтожили ее серией точных ударов.

    9 марта 2026, 17:57 • Новости дня
    Двое мужчин оторвали скульптуру Буратино в Академгородке Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Скульптура Буратино была демонтирована неизвестными в одном из киевских парков, что вызвало обсуждение в социальных сетях.

    Двое неизвестных в Киеве вручную демонтировали скульптуру Буратино, установленную в Академгородке, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По информации издания, мужчины раскачивали скульптуру и оторвали ее от постамента на глазах у очевидцев. Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях.

    Пользователи социальных сетей предполагают, что снос памятника связан с кампанией по избавлению от «имперского наследия» на Украине. Скульптура Буратино являлась отсылкой к творчеству Алексея Толстого и напоминала о советском прошлом.

    Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично прокомментировал случившееся: «Это был снос памятника последнему имперцу. Теперь можно дышать легко и вольно». По мнению Арестовича, демонтаж носит символический характер на фоне происходящих в стране процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южноукраинска приняли решение демонтировать памятник физику Игорю Курчатову.

    До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.


    9 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    Американская РСЗО MRLS уничтожена в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли точный удар по позиции противника у населенного пункта Молодовая в Харьковской области, ликвидировав РСЗО MRLS, сообщило Минобороны.

    Пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS американского производства ликвидирована в Харьковской области точным попаданием, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.

    Атака произведена с помощью двух управляемых ракет, целью стало место укрытия MRLS у Молодовой.

    Военные уточнили, что в результате огневого поражения уничтожены сама установка, машина обеспечения и до 10 украинских боевиков.

    За прошлую неделю ВСУ потеряли три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также «Ольха».

    9 марта 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ и местам запуска дронов
    ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ и местам запуска дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, сообщило Минобороны.

    Поражены также места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142 районах, указало ведомство в Max.

    В районе действия Южной группировки войск украинская армия потеряла свыше 200 человек личного состава и американские бронетранспортеры Stryker.

    Бойцы группировок «Запад», «Центр» и «Днепр» заняли более выгодные тактические рубежи, нанеся тяжелый урон механизированным бригадам неприятеля. На различных участках фронта украинские силы потеряли сотни солдат, лишившись множества складов с боеприпасами и горючим.

    Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей нужды ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы, три снаряда реактивной системы HIMARS и 754 беспилотных аппарата.

    Напомним, в последние сутки российские военные освободили Голубовку в ДНР. До этого ВС России освободили населенный пункт Карповка в том же регионе.

    9 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша выдворила с территории страны почти 200 иностранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение первой недели марта из Польши были депортированы почти 200 иностранцев, среди которых оказалось 44 гражданина Украины, сообщает пограничная стража республики.

    Польские власти депортировали почти 200 иностранцев с территории страны в период с 2 по 8 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные пограничной стражи республики. Большинство выдворенных – граждане Украины.

    В сообщении отмечается: «Почти 200 иностранных граждан были выдворены с территории Польши в период со 2 по 8 марта». По решению соответствующих органов, самостоятельно Польшу вынуждены были покинуть по 19 граждан Украины и Белоруссии, а также 12 граждан Молдавии.

    Больше всего принудительных депортаций пришлось на граждан Украины – 44 человека. Кроме того, принудительно территорию страны покинули пять граждан Молдавии и три гражданина Грузии.

    Среди задержанных иностранцев есть осужденные за различные правонарушения, включая кражи, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, пропаганду нацизма, нарушение общественного порядка, использование поддельных документов. Некоторых обвиняют в содействии незаконному пересечению границы и помощи в нелегальном проникновении в Польшу.

    Ранее опрос жителей Польши показал, что только 48% граждан поддерживают прием беженцев с Украины, а 46% выступают против этой меры.

    Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

    Сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

    В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.

    9 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Филарет, возглавляющий неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, был госпитализирован в одно из медучреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в неканоническом Киевском патриархате.

    В сообщении УПЦ Киевского патриархата отмечается: «В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», передает РИА «Новости».

    Филарету (Денисенко) недавно исполнилось 97 лет. В 1990 году он, будучи главой новообразованной канонической УПЦ, при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви.

    После этого в мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако Денисенко основал на Украине раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». За эти действия он был впоследствии отлучен от Церкви и предан анафеме.

    В феврале в Киево-Печерской лавре сотрудники заповедника ограничили возможность монахов УПЦ попасть в храмы Нижней лавры.

    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    9 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Женщина погибла, двое мужчин ранены при атаках ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрелов и взрывов в разных населенных пунктах Херсонской области погибла женщина и пострадали двое мужчин, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В результате атак ВСУ на территории Херсонской области за последние сутки погибла женщина, двое мужчин получили ранения, передает РИА «Новости». Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что удары по мирным жителям продолжились несмотря на праздничные дни, и назвал действия ВСУ террористическими.

    По словам Сальдо, в Таврийском Голопристанского муниципального округа при возгорании жилого дома после обстрела погибла женщина 1962 года рождения. В селе Чистополье Верхнерогачикского муниципального округа мужчина 1969 года рождения получил ранения из-за срабатывания взрывоопасного предмета и был госпитализирован. В Костогрызово Алешкинского муниципального округа после обстрела ранен мужчина 1983 года рождения, его доставили в Скадовскую больницу.

    Губернатор сообщил также, что в Скадовске пожарная команда подверглась двойной атаке беспилотников во время тушения легкового автомобиля, загоревшегося после удара. Жертв среди пожарных удалось избежать.

    Сальдо отметил, что удары ВСУ были зафиксированы и по другим населенным пунктам: Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали мирные населенные пункты Запорожской области, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения.

    На дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые, по предварительным данным, стали жертвами удара украинского беспилотника.

    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    10 марта 2026, 05:32 • Новости дня
    Подполье раскрыло схему обмана семей погибших бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поручили занижать статистику потерь ради сокращения бюджетных расходов, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    ТЦК получили приказ оформлять документы о смерти только на одного из десяти военнослужащих, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Согласно законам, именно ТЦК уведомляют близких о гибели для получения выплат.

    Также командиры подразделений зачастую требуют у родственников деньги за передачу данных о погибшем в военкомат. По словам источника, размер взятки доходит до 70% от положенной выплаты.

    Ранее британские журналисты узнали о случаях осквернения тел бойцов ВСУ ради доказательства их гибели для получения выплат.

    Пленный украинский военный Владимир Литкин рассказывал о массовом объявлении убитых пропавшими без вести для отказа в компенсациях семьям. Другой пленный Иван Сидельник объяснял сокрытие реальных потерь желанием командиров присвоить денежное довольствие погибших.

    10 марта 2026, 04:53 • Новости дня
    Российские силовики рассказали, как Зеленского критикуют на Украине из-за Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В адрес главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине направлена резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке, сообщили представители российских силовых структур.

    «На Украине продолжают резко критиковать Зеленского за отправку военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американских баз. Сейчас же в украинских силовых ведомствах на полном серьезе рассматривается вопрос участия национальной армии в потенциальной наземной операции», – передает ТАСС.

    Источник сообщает, что даже представители националистических кругов считают, что подобные шаги со стороны Зеленского могут быть попыткой заработать политическое убежище за границей.

    Такое мнение становится все более распространенным среди общественности и военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что примет любую помощь для борьбы с дронами Ирана. Politico считает, что Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана. Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    10 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Минск был «очень неплохой» переговорной площадкой до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не принялся поносить президента Белоруссии.

    «Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.

    Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.

    «Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.

    Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.

    Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.

    «Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.

    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов евро
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

