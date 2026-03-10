Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.10 комментариев
В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ
Украинки в Кировограде организовали массовую акцию, развернув плакаты с портретами тысячи военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ, которые числятся пропавшими без вести.
Близкие бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ собрались на митинг в Кировограде, сообщил представитель российских силовых ведомств РИА «Новости».
По имеющимся данным, значительная часть личного состава этого соединения официально считается пропавшей.
Женщины вышли с баннерами с фотографиями около 1000 солдат 57-й бригады, добавил источник.
В прошлом году родственники пропавших без вести украинских военнослужащих также проводили массовые акции протеста.
Они организовывали митинг на площади Независимости в Киеве. Близкие бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выходили на акцию с требованием информации о судьбе своих родных. Аналогичные мероприятия в поддержку семей военных прошли в Харькове и Сумах.