В ООН анонсировали заседание Совбеза по ситуации на Украине

Совбез ООН назначил заседание по Украине на 23 марта

Tекст: Вера Басилая

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 23 марта, передает РИА «Новости». Встреча пройдет в 22.00 по московскому времени, что соответствует 15.00 по времени Нью-Йорка.

Темой заседания станет поддержание мира и безопасности на Украине.

Ранее проведение заседания запросила Украина, об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на постоянного представителя страны при ООН Андрея Мельника.

Постпред России Василий Небензя допустил вынесение возможных договоренностей с Киевом на утверждение СБ ООН.