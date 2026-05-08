Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.24 комментария
Портал Marker узнал о намерении Фицо передать Москве послание Зеленского
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец на заседании комитета Европейского парламента заявил об особом задании премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«В ходе визита в Москву Фицо передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского [российскому лидеру Владимиру] Путину, заявил сегодня на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец», – сказано в материале словацкого портала Marker.
В заметке отмечается, что, по словам Хованца, Фицо может получить ценную информацию от президента России о том, как тот оценивает усилия по прекращению войны.
«Я думаю, что сейчас необходимо общаться со всеми заинтересованными сторонами, и ЕС и европейские политики должны быть заинтересованы в том, чтобы оказаться за столом переговоров, где будет достигнуто мирное соглашение», – сказал Хованец.
Он также отметил ряд политических лидеров из Западной Европы, которые уже начали готовить почву для обсуждений с президентом России по этому вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel узнал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.