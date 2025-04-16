Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
ЕК заявила об ожидании от Вучича отказа от поездки в Москву 9 мая
Еврокомиссия выразила надежду, что президент Сербии Александр Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы.
Представитель ЕК Анита Хиппер в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз ожидает от Сербии соблюдения его ценностей и политики в связи с заявкой на вступление в ЕС, передает ТАСС. Она уточнила, что Еврокомиссия ожидает отказа президента Сербии Александра Вучича от участия в мероприятии 9 мая в Москве.
В свою очередь, на вопрос о возможных мерах в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, который планирует присутствовать на празднованиях в Москве, Хиппер ответила, что Еврокомиссия не может заниматься наказанием глав государств и правительств стран Евросоюза.
Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в российской столице.
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.