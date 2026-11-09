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Генпрокуратура: На спецоперации погибли четверо сотрудников ведомства
Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил, что 79 сотрудников ведомства ушли добровольцами на специальную военную операцию, четверо из них погибли.
Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генпрокурора Олег Логунов рассказал об участии сотрудников ведомства в специальной военной операции, передает ТАСС.
«У нас существует полный учет работников прокуратуры, с которыми действие трудового договора или контракта приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт или пошел добровольцем на СВО», – сказал Логунов.
По его словам, на сегодня приостановлено 79 таких договоров. Четверо сотрудников погибли, еще 11 человек награждены государственными наградами, из них трое – посмертно.
Логунов уточнил, что 51 работник прокуратуры продолжает участвовать в спецоперации. Еще 22 сотрудника вернулись в органы прокуратуры и трудятся до настоящего времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о гибели 31 сотрудника ведомства в зоне проведения спецоперации.
В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об установлении местонахождения более 2 тыс. пропавших российских военнослужащих.