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На металлургическом заводе в Турции прогремел взрыв
Aksam: На металлургическом заводе в Турции прогремел взрыв
В турецком Измире на металлургическом заводе прогремел взрыв, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают местные СМИ.
Взрыв произошел на заводе Habas в районе Алиага провинции Измир на западе Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Aksam.
На место происшествия направлены пожарные расчеты, которые ведут работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших, причинах взрыва и масштабах ущерба уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун пострадали двое рабочих.
В январе взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Tupras в турецком Измите.
В 2024 году взрыв на заводе по производству взрывчатки в турецком городе Балыкесир привел к гибели 12 человек и ранениям трех работников.