Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе

Эрдоган заявил о бездействии санкционных механизмов по ситуации в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отсутствие должной реакции мирового сообщества на события в секторе Газа. По его словам, международные санкционные и судебные механизмы не работают должным образом, передает РИА «Новости».

«К сожалению, мы видим, что перед лицом этой трагической картины международное сообщество не дает необходимой реакции», – подчеркнул политик на Международном саммите по вопросам правосудия.

Эрдоган отметил, что за три года конфликта в Газе погибли тысячи палестинцев, среди которых в основном дети и женщины, разрушены школы, университеты, больницы и религиозные учреждения. По его данным, после вступления в силу перемирия в октябре 2025 года израильские силы неоднократно его нарушали, что привело к гибели еще 1,5 тыс. человек и ранению более 5 тыс.

Турецкий лидер также обратил внимание на продолжение строительства израильских поселений и нападения в Иерусалиме. Он напомнил о шагах Анкары, включая иск в Международный суд ООН, прекращение торговли с Израилем и требование арестов виновных в нападении на «Глобальную флотилию Сумуд». «Это испытание на человечность для всего мира», – заключил Эрдоган.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

До этого Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войны и предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции.