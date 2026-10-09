Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе
Эрдоган заявил о бездействии санкционных механизмов по ситуации в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные судебные и санкционные механизмы не работают должным образом в отношении ситуации в секторе Газа, несмотря на гибель палестинцев и нарушения перемирия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отсутствие должной реакции мирового сообщества на события в секторе Газа. По его словам, международные санкционные и судебные механизмы не работают должным образом, передает РИА «Новости».
«К сожалению, мы видим, что перед лицом этой трагической картины международное сообщество не дает необходимой реакции», – подчеркнул политик на Международном саммите по вопросам правосудия.
Эрдоган отметил, что за три года конфликта в Газе погибли тысячи палестинцев, среди которых в основном дети и женщины, разрушены школы, университеты, больницы и религиозные учреждения. По его данным, после вступления в силу перемирия в октябре 2025 года израильские силы неоднократно его нарушали, что привело к гибели еще 1,5 тыс. человек и ранению более 5 тыс.
Турецкий лидер также обратил внимание на продолжение строительства израильских поселений и нападения в Иерусалиме. Он напомнил о шагах Анкары, включая иск в Международный суд ООН, прекращение торговли с Израилем и требование арестов виновных в нападении на «Глобальную флотилию Сумуд». «Это испытание на человечность для всего мира», – заключил Эрдоган.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.
До этого Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войны и предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции.