В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Иран подготовил законопроекты о выходе из ДНЯО
Парламент Ирана подготовил несколько законопроектов о выходе из ДНЯО
В Иране подготовлены несколько законопроектов о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Иранский парламент ждет решения властей, после чего готов в срочном порядке реализовать меру по выходу из ДНЯО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
«Депутатами меджлиса было подготовлено несколько законопроектов. Все проекты зарегистрированы в системе законодательной деятельности парламента», – пояснил Азизи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в политических кругах Ирана допустили возможный выход страны из ДНЯО.
В сентябре меджлис объявил о намерении рассмотреть соответствующий законопроект.
Весной иранские парламентарии сообщили об обсуждении возможности выхода из договора.