В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Главная долгожительница Дании оказалась бывшей нацисткой
Le Monde: Старейшая 112-летняя жительница Дании оказалась бывшей нацисткой
Расследование биографии 112-летней Кирстен Швальбе, старейшей жительницы Дании, выявило ее работу на руководящих постах в датской нацистской партии, сообщает Le Monde.
Старейшая жительница Дании 112-летняя Кирстен Швальбе оказалась бывшей нацисткой, пишет Le Monde.
Внимание к прошлому женщины привлекла публикация ее биографии, приуроченная к празднованию рекордного долголетия. Выяснилось, что Швальбе занимала руководящие посты в Национал-социалистической рабочей партии Дании (DNSAP).
DNSAP являлась крупнейшей нацистской партией в стране до и во время Второй мировой войны. Она поддержала вторжение гитлеровской Германии и оккупацию Дании в апреле 1940 года, а также занималась вербовкой в войска СС. Партию официально распустили в мае 1945 года.
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