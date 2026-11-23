В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Почти 90% заявлений на итоговое сочинение поступило через Госуслуги
Рособрнадзор: Через Госуслуги подали свыше 265 тыс. заявок на сочинение
В ходе основного этапа приема заявлений на участие в итоговом сочинении более 265 тыс. школьников воспользовались сервисом на портале госуслуг, сообщили в Рособрнадзоре.
В 53 регионах страны через портал госуслуг поступило порядка 90% всех обращений от желающих написать работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Итоговое сочинение пройдет 2 декабря, его успешное написание необходимо для допуска к Единому государственному экзамену. В ведомстве уточнили, что в 99% случаев дети подавали заявления самостоятельно.
Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные дни сдачи работы – 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Записаться на эти даты также можно в электронном виде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Алексей Конобеев объяснил правила написания итогового сочинения.
В начале месяца Рособрнадзор разрешил школьникам пользоваться орфографическим словарем на экзамене.
В прошлом году ведомство сообщило об успешном прохождении испытания абсолютным большинством выпускников.