Российским школьникам разрешили пользоваться словарем на сочинении

Рособрнадзор: На сочинении школьникам разрешили пользоваться словарем

Tекст: Катерина Туманова

В 2026 году на написание итогового сочинения будет отведено три часа 55 минут, при этом участники смогут пользоваться орфографическим словарем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве уточнили, что испытание начнется в 10:00 по местному времени. Оно пройдет 2 декабря и станет допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Заявление на участие необходимо подать до 18 ноября.

Школьникам предложат шесть тем на выбор из трех разделов, касающихся духовно-нравственных ориентиров, семьи и общества, а также природы и культуры. Во время написания работы запрещено иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы и письменные заметки.

Рекомендуемый объем работы составляет от 350 слов, а при написании менее 250 слов за сочинение ставится «незачет». По желанию работу могут написать и выпускники прошлых лет для предоставления результатов в высшие учебные заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения и Рособрнадзор предложили начинать ЕГЭ в 2027 году в 10 утра по местному времени. Рособрнадзор решил сохранить прежнюю продолжительность экзамена. Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку.