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Российским школьникам разрешили пользоваться словарем на сочинении
Рособрнадзор: На сочинении школьникам разрешили пользоваться словарем
Рособрнадзор сообщил, что на написание итогового сочинения в российских школах в 2026 году будет отведено три часа 55 минут с правом пользоваться орфографическим словарем.
В 2026 году на написание итогового сочинения будет отведено три часа 55 минут, при этом участники смогут пользоваться орфографическим словарем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.
В ведомстве уточнили, что испытание начнется в 10:00 по местному времени. Оно пройдет 2 декабря и станет допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Заявление на участие необходимо подать до 18 ноября.
Школьникам предложат шесть тем на выбор из трех разделов, касающихся духовно-нравственных ориентиров, семьи и общества, а также природы и культуры. Во время написания работы запрещено иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы и письменные заметки.
Рекомендуемый объем работы составляет от 350 слов, а при написании менее 250 слов за сочинение ставится «незачет». По желанию работу могут написать и выпускники прошлых лет для предоставления результатов в высшие учебные заведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения и Рособрнадзор предложили начинать ЕГЭ в 2027 году в 10 утра по местному времени. Рособрнадзор решил сохранить прежнюю продолжительность экзамена. Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку.