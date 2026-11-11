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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    54 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 21:27 • Новости дня

    В МИД допустили заключение пакта о ненападении с частью стран НАТО

    МИД: Россия могла бы заключить пакт о ненападении с частью стран НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны НАТО могли бы заключить с Москвой договоры о ненападении ради получения гарантий безопасности, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    По его словам, принцип неделимости безопасности можно реализовать различными способами, от оборонительных союзов по примеру Организации Договора о коллективной безопасности или договора между Россией и КНДР до двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    «Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты, в том числе и с отдельными государствами – членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», – заявил Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

    При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил об отсутствии готовности стран Североатлантического альянса выстраивать безопасность вместе с Москвой.

    В субботу Министерство иностранных дел России указало на разрушение прежней архитектуры безопасности из-за спровоцированного НАТО кризиса.

    В прошлом году глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы юридически закрепить гарантии ненападения на государства Североатлантического альянса.

    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

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    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    10 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Грушко исключил встречу российской делегации с представителем НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил об отказе от встреч с представителем НАТО в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская делегация не планирует встречаться с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    Грушко заявил, что российская делегация не намерена проводить встречи с представителем Североатлантического альянса на полях трехсторонних консультаций в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Есть договоренность о трехсторонних переговорах и все. Мы ее придерживаемся», – заявил Грушко.

    Источник в переговорной группе сообщил агентству, что урегулирование на Украине станет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Ожидается, что стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

    Перед началом трехсторонних консультаций зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф планируют провести встречу с представителями Украины, Евросоюза и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главной темой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назвали формирование новой системы континентальной безопасности.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

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    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    10 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в переговорах в Абу-Даби совместно с американскими спецпредставителями.

    Американский военачальник находится за столом переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

    Гринкевич сидит вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключал встречу российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник агентство Reuters допустило визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию после трехсторонних консультаций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    11 ноября 2026, 11:00 • Новости дня
    Эстонскую деревню заперли среди противотанковых рвов на границе с Россией

    ERR: Деревня в Эстонии оказалась изолирована из-за 23 км противотанковых рвов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деревня Вински оказалась запертой между противотанковыми рвами и заграждениями на границе с Россией из-за строительства эстонских военных укреплений.

    В рамках создания Балтийской линии обороны в эстонском уезде Сетомаа на частных земельных участках вырыли противотанковые рвы протяженностью почти 23 км.

    В результате деревня Вински фактически превратилась в крепость, окруженную ограждением с одной стороны и рвами с другой, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В населенном пункте из одной улицы расположено семь хозяйств, где живут 15 человек. Местных жителей беспокоит отвод стекающей в ров воды и сохранность лесной дороги для выезда. «Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой, поскольку склоны очень крутые», – заявила жительница деревни Лея Ояметс.

    Она отметила, что добивалась создания запасного пешеходного выхода, так как с единственной автомобильной дорогой может произойти что угодно. Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо подчеркнул, что для решения проблемы пытаются найти выход.

    «Балтийская линия обороны» является совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В эту систему войдут бункеры, минные поля, а также системы наблюдения и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил о планах возвести первый военный городок в приграничной Нарве.

    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией.

    Также вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых заграждений.

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    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

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    9 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России

    Секретарь Совета безопасности Шойгу обвинил НАТО в провокациях у рубежей России

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс систематически устраивает провокации в приграничных районах и расширяет свою военную инфраструктуру в Восточной Европе.

    Шойгу заявил, что страны НАТО продолжают планомерно наращивать военное присутствие на восточном направлении и вести техническую разведку территорий России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации», – заявил Шойгу во время встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении архитектуры европейской безопасности из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала отвод войск НАТО от рубежей России условием во избежание военных столкновений.

    Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

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    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Финляндия задумала создать укрепрайоны на границе с Россией

    Эксперт Степанов сообщил о подготовке Финляндией укрепрайонов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Финляндия планирует создать локальные укрепрайоны вдоль границы с Россией для прикрытия военной инфраструктуры.

    Финляндия намерена развернуть фортификационные сооружения у российских рубежей, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки сообщило об изучении Хельсинки опыта украинского конфликта для возможного создания противотанковых заграждений.

    «Финляндия таким образом готовится к созданию локальных укрепрайонов для прикрытия военной инфраструктуры, которую планируется развертывать в стране. Помимо тех 10 военных объектов и баз, которые сейчас уже модернизируются, речь также идет о прикрытии будущих арсеналов с высокоточным оружием и, вполне возможно, арсеналов с ядерным оружием, которое потенциально могут разместить на территории Финляндии», – заявил Степанов.

    По словам эксперта, финская сторона обладает большим опытом возведения модульных бетонных бункеров. Он отметил, что основной акцент сделают на развитие высокозащищенной подземной инфраструктуры.

    Возведением фортификационных сооружений займутся местные подрядчики, с которыми у Сил обороны Финляндии уже заключены соответствующие контракты, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки допустил возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Ранее власти Эстонии запланировали построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией.

    Также сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение как минимум восьми совместных с НАТО военных учений.

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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