ERR сообщил о начале нового этапа рытья заградительных рвов в Эстонии
Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.
На юго-востоке страны, в волости Сетомаа, вторая пехотная бригада начала оборудование новых оборонительных сооружений. Планируется вырыть рвы протяженностью около 20 километров, преимущественно на частных землях.
Офицер штаба второй пехотной бригады капитан Хардо Тоотс заявил: «Мы перешли к следующему этапу развития Балтийской линии обороны... мы получили возможность построить заградительные рвы на частных землях». По его словам, при необходимости рядом с противотанковыми рвами могут установить бетонные «зубы дракона».
По информации ERR, местные жители в волости Сетомаа одобрили проект, однако в других регионах страны строительство оборонительных объектов вызвало сопротивление. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходит по суше.
Согласно данным издания, между Россией и Эстонией не оформлены юридически границы. Договоры о границе и разграничении морских пространств были подписаны главами МИД двух стран в 2014 году, но до сих пор не ратифицированы парламентами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония начала строительство первых пяти бункеров на границе с Россией в рамках создания Балтийской линии обороны.
Страны Прибалтики договорились возвести сотни подобных бетонных сооружений для защиты своих рубежей.
Латвия также приступила к созданию противотанковых рвов вдоль российской и белорусской границ.