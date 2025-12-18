Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
Эстония начала строить пять новых бункеров у границы с Россией
Первая партия из пяти бункеров, ставших элементами Балтийской линии обороны, начали строить на границе Эстонии с Россией, всего планируется возвести до 600 таких сооружений к концу 2027 года, сообщил портал национального гостелерадио ERR.
В Эстонии приступили к установке первых пяти бункеров, ставших элементом так называемой Балтийской линии обороны. Согласно сообщению ERR, в течение ближайших месяцев планируется завершить строительство еще двадцати трех аналогичных укреплений, передает ТАСС.
Всего власти Эстонии рассчитывают до конца 2027 года возвести до 600 таких бункеров на северо-восточных и юго-восточных приграничных территориях страны. Помимо этого, предусмотрено создание противотанкового рва протяженностью 40 километров.
Ранее силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали строительство оборонительных сооружений в юго-восточной части страны у границы с Россией.
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.
Военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) примут участие в создании оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией.
Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу».