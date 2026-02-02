Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Финляндия встревожилась якобы восстановлением военбазы России в Петрозаводске
Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.
«Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.
В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.
Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.
