Бастрыкин: Украинские боевики выпускали собак на российских военнопленных

Tекст: Вера Басилая

Украинские боевики систематически применяли физическое насилие к российским военнопленным, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что пленные сообщали следователям о том, как их били палками, подвергали ударам электрическим током и натравливали на них собак.

Бастрыкин подчеркнул, что эти издевательства украинские военные совершали «в свое удовольствие». По его словам, сотрудники Следственного комитета беседуют с каждым возвращённым из украинского плена российским военнослужащим.

Практически все вернувшиеся рассказывают о нарушениях Женевской конвенции со стороны Украины, запрещающих жестокое обращение, пытки и истязания военнопленных. Следственный комитет даёт уголовно-правовую оценку каждому из зафиксированных фактов.

Правозащитники рассказали о пытках военнопленных российских военнослужащих в украинских больницах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что имена медицинских работников, причастных к этим преступлениям, будут установлены и никто из них не избежит наказания.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила о случаях пыток и гибели российских военных в украинском плену и о нарушении международных норм обращения с пленными.

Военные следователи собрали доказательства массовых пыток российских военнопленных украинскими врачами, включая операции без наркоза.