  Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Инспекторам МАГАТЭ показали атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС
    Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня

    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    18 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены подписать Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», – рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Представитель администрации главы государства добавил, что взгляды Москвы и Пекина на глобальную повестку практически полностью совпадают. По его словам, государства на 100% разделяют множество позиций, демонстрируя абсолютно идентичные подходы к внешней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите Владимира Путина в Китай 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к этой зарубежной поездке.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности совместных действий для защиты глобальной стратегической стабильности.

    18 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    @ Kremlin Press Service/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 20 мая в Пекине, главной темой станет экономическое партнерство двух стран, сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время визита в Пекин, передает ТАСС. На повестке дня – развитие торгово-экономических связей.

    «Состоится встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества», – сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере. К этим переговорам привлекут представителей компаний, участвующих в совместных проектах.

    Переговоры на высшем уровне пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. В составе российской делегации будут присутствовать вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента и руководители крупного бизнеса, которые затронут наиболее чувствительные аспекты двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

    Напомним, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китай.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Пекин завершится неформальной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые международные вопросы, заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Важнейшим мероприятием в программе визита президента России в Китай станет неформальное чаепитие, передает ТАСС. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, именно там лидеры затронут самые значимые темы.

    «Завершит рабочую программу беседа – это весьма важная беседа – с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня», – указал дипломат.

    Ушаков добавил, что к этому событию идет активная подготовка. После торжественного обеда за закрытыми дверями стороны планируют откровенно и по-дружески обсудить все требующие доверительного разговора вопросы.

    Российский лидер прилетит в Пекин вечером 19 мая.


    18 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская и китайская стороны планируют заключить порядка 40 двусторонних соглашений во время предстоящего официального визита главы государства Владимира Путина в КНР, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. В ходе поездки планируется заключить множество соглашений, передает РИА «Новости».

    «По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ согласован так, что всегда следует так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в КНР 19 и 20 мая. Президент посвятил понедельник рабочим вопросам по предстоящей поездке в Пекин. Москва и Пекин придают первостепенное значение этому событию.

    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    18 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    РЭЦ: Российский экспорт в Китай разрушил стереотипы о спросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские товары от морепродуктов до косметики все активнее выходят на рынок Китая, а продажи продукции с брендом «Сделано в России» заметно выросли.

    Российский экспорт в Китай демонстрирует уверенный рост, передает ТАСС.

    На полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила: «Мы видим рост товарооборота, рост торговли и той продукции, которую мы привозим на наши фестивали, растет интерес к российской продукции».

    По ее словам, за первые месяцы этого года объем поставок товаров в рамках фестивалей увеличился на 30%, а в стоимостном выражении рост достиг 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что ранее акцент делался на продукции агропромышленного комплекса, а сейчас на китайском рынке активно представлены промышленные товары, косметика, парфюмерия и туристические сервисы.

    Особым спросом, как уточнила Никишина, пользуются морепродукты, алкоголь, кондитерские изделия и различные виды мяса. Сильные позиции заняла и молочная продукция, включая йогурты, сыры и кефир, что, по ее оценке, опровергает распространенные мифы об отсутствии интереса к ней у китайских покупателей. Значительный отклик получает и продукция народных промыслов из разных регионов России.

    Руководитель РЭЦ также рассказала о жестком контроле качества товаров под брендом «Сделано в России» и тесном взаимодействии с китайскими регуляторами для предотвращения подделок. Дальнейшее развитие механизмов контроля и сертификации станет темой переговоров на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине. Сейчас в 10 провинциях КНР работают более 300 розничных и оптовых точек продаж оригинальной российской продукции, включая офлайн-магазины и площадки на ведущих маркетплейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России наращивать экспорт популярных у китайских потребителей продуктов питания, известных по фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

    Спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о стремительном росте спроса в Китае на российские мясные, молочные, кондитерские продукты и морепродукты и о вытеснении с рынка американских товаров.

    Посол России в КНР Игорь Моргулов рассказывал о создании в Китае сети национальных павильонов и магазинов под брендом «Сделано в России» как способе борьбы с подделками востребованных российских продуктов.

    18 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть вопросы укрепления технологического суверенитета страны.

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого поднял тему развития отрасли редких и редкоземельных металлов, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул исключительную важность этого вопроса для страны.

    «Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем, думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», – заявил Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что 18 мая глава государства также проведет ряд рабочих встреч. Кроме того, Путин занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай.

    Предыдущее подобное совещание состоялось 8 мая. На нем участники обсуждали попытку атаки украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, а также меры по обеспечению безопасной работы российского авиационного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года президент России обсудил с членами Совбеза научные исследования для укрепления обороны страны.

    Осенью прошлого года глава государства призвал стимулировать внутренний спрос на редкоземельные металлы.

    Ранее российский лидер указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки такого сырья к 2030 году.

    18 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Китай завершают разработку передового тяжелого вертолета нового поколения грузоподъемностью до 16 тонн, который вскоре выйдет на мировой рынок, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    Новая машина займет нишу между российскими Ми-171 и Ми-26, сказал Кладов, передает РИА «Новости».

    «Мы совместно с китайской компанией Avicopter сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26», – уточнил представитель корпорации.

    Грузоподъемность китайской машины составит от 14 до 16 тонн.

    Проектированием вертолета занимается китайская сторона, а Россия разрабатывает сложные узлы и агрегаты, включая редуктор и трансмиссию. Все контрактные работы завершены, и сейчас производство проходит государственный аудит в КНР, после чего начнется практическая организация выпуска.

    Кладов подчеркнул, что выход совместно созданной машины на рынок станет настоящей сенсацией. В России потребности в таком вертолете нет из-за наличия Ми-26, однако Китай крайне заинтересован в новой технике, особенно для эксплуатации в условиях Тибета.

    В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о соблюдении графиков совместного создания российско-китайского тяжелого вертолета.

    В 2024 году холдинг «Вертолеты России» запланировал сертификацию многоцелевой машины Ми-171А3 на территории КНР.

    18 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    МИД КНР заявил о глобальной роли российско-китайских отношений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Пекина и Москвы вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Дипломатические связи двух государств помогают поддерживать глобальную стратегическую стабильность, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь высоко оценил уровень взаимодействия сторон.

    «Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости», – заявил дипломат.

    Президент России Владимир Путин посетит азиатскую республику с официальным визитом 19–20 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.

    Ранее российский лидер назвал взаимодействие Москвы и Пекина важнейшим элементом стабилизации международных отношений.

    Глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал КНР великим восточным соседом России.

    18 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке Путина к визиту в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посвятил понедельник рабочим вопросам, связанным с предстоящей поездкой в Пекин по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Глава государства активно готовится к запланированной зарубежной поездке, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам рабочий график российского лидера на 18 мая.

    «Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Официальный визит Владимира Путина в КНР состоится 19 и 20 мая. Поездка организована по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в КНР 19 и 20 мая.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовительных мероприятий к поездке.

    Накануне президент США посетил Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

    18 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Китай стал третьим по популярности туристическим направлением у россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом квартале туристический поток из России в КНР увеличился на 62,4% на фоне уверенного роста двустороннего товарооборота.

    В начале текущего года Китай вошел в тройку самых востребованных направлений у отечественных путешественников, уступив лишь Египту и Турции, передает ТАСС.

    «В 2026 году бурный рост продолжился», – заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

    По данным погранслужбы, за первый квартал граждане совершили 396 тыс. туристических поездок в соседнюю страну. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 62,4%.

    Кроме того, государствам удалось преодолеть прошлогоднюю тенденцию к снижению товарооборота. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился на 19,7%. При этом российские поставки выросли на 17%, а экспорт китайской продукции прибавил 23,1%.

    Спецпредставитель президента также отметил существенное укрепление позиций национальных валют. По его словам, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла почти 99%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Российский экспорт в азиатскую страну демонстрирует уверенный рост.

    Президент России Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом.

    18 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия и Китай не дружат против кого-либо

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Россия и Китай строят свое партнерство на основе созидания, а не вражды с третьими странами, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на специальном брифинге.

    «Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания», – подчеркнул представитель Кремля. Ушаков сделал это заявление, комментируя предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Пекин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин придают первостепенное значение предстоящему визиту российского лидера в Китай.

    Ранее Юрий Ушаков отметил способность двух государств полностью рассчитывать друг на друга перед лицом внешних вызовов. Президент России Владимир Путин назвал двустороннее стратегическое партнерство равноправным и взаимовыгодным.

    18 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Российские истребители и Superjet-100 показали на ЭКСПО в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине состоялась презентация макетов российских истребителей и гражданских самолетов, выпускаемых предприятиями Хабаровского края.

    Макеты истребителей и пассажирского лайнера Superjet-100 показали на международной выставке в провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС.

    «Промышленная зона нашей экспозиции – это макеты продукции, которой мы по праву гордимся: самолеты Су-57, Су-35, Superjet-100, известные далеко за пределами России», – заявил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Стенд региона посетили вице-премьер Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

    На выставке также представлены товары малого и среднего предпринимательства. Посетители смогли оценить дальневосточные деликатесы, мед, чайные напитки и одежду от местных брендов. По словам губернатора, продукция вызвала живой интерес у китайских партнеров.

    Десятое Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая параллельно с Харбинской торгово-экономической ярмаркой.

    Официальные делегации посетили стенд Национального центра «Россия» на выставке в Харбине.

    В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о превосходстве отечественного салона импортозамещенного самолета Superjet-100 над зарубежными аналогами.

    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

