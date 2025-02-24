Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

Путин поручил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

Tекст: Вера Басилая

Путин проводит совещание по стратегическому развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщается на сайте Кремля.

«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», – заявил Путин.

Путин указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки редкоземельных металлов к 2030 году. Он подчеркнул, что это необходимо для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса страны. Президент отметил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России должен увеличиться в несколько раз.

«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы», – заявил Путин.

«По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса. И, конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», – подчеркнул Путин.

Ранее на пленарном заседании Форума будущих технологий Путин также акцентировал внимание на необходимости создания полного цикла, начиная от поиска и разработки месторождений до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Он заверил, что у России есть все необходимое для начала этого процесса.