ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российская армия продолжила нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и задействованным в интересах ВСУ морским судам, указало ведомство в Max.

В результате атаки в населенном пункте Теплодар Одесской области был поражен логистический центр «Блум». Этот объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских войск.

Кроме того, российские военные на переходе морем поразили морское судно типа сухогруз, которое доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.

Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Луцке после серии взрывов. В Хмельницком поражена нефтебаза, а в Умани Черкасской области повреждено местное предприятие. Попадания дронов и авиабомб также отмечались в Киевской, Волынской, Сумской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые задействованные в атаках аппараты «Герань-5» развивали скорость до 800 км/ч, что сопоставимо с показателями российских крылатых ракет воздушного базирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

Российские военные атаковали порт Измаил и два судна с оружием. В воскресенье ВС России уничтожили используемый украинской армией дата-центр в Одессе.