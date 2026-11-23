Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Противник совершил 10 обстрелов с применением артиллерии и РСЗО, а также пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, указал глава региона в Max.

Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 179 беспилотников.

Мужчина, получивший тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе, скончался в больнице.

В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали десять человек, среди которых дети 13 и 17 лет. Семь пострадавших находятся на стационарном лечении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье отец и сын пострадали в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области.

В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя в результате 138 атак со стороны ВСУ.

В четверг один человек погиб при атаках на регион.