Один человек погиб и шестеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области… во время террористического удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель… В Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали шесть человек», – написал Шуваев в канале на платформе «Макс».

Трое пострадавших госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

За сутки удары наносились по Белгороду и ряду округов, включая Шебекинский и Грайворонский. Зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с беспилотников. Всего в регионе было сбито и подавлено 115 дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирная жительница погибла при атаке украинского FPV-дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области.

В среду оперативный штаб региона сообщил о гибели мужчины и ранении женщины в результате атак со стороны ВСУ на четыре муниципалитета.

Во вторник в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, убив находившегося внутри мужчину.