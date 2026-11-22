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Житель Шебекинского округа погиб в результате атаки ВСУ
Один человек погиб и шестеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
В результате 138 атак со стороны ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области… во время террористического удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель… В Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали шесть человек», – написал Шуваев в канале на платформе «Макс».
Трое пострадавших госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.
За сутки удары наносились по Белгороду и ряду округов, включая Шебекинский и Грайворонский. Зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с беспилотников. Всего в регионе было сбито и подавлено 115 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирная жительница погибла при атаке украинского FPV-дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области.
В среду оперативный штаб региона сообщил о гибели мужчины и ранении женщины в результате атак со стороны ВСУ на четыре муниципалитета.
Во вторник в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, убив находившегося внутри мужчину.