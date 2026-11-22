Американский эксперт Риттер: США осознают отсутствие угрозы со стороны России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Америка осознает, что Россия не представляет угрозы, что нам нужно взглянуть на Россию иначе. И мы готовы взглянуть на Россию иначе, по крайней мере президент готов. Вот почему мы поддерживаем диалог с Россией. При Джо Байдене мы этого не делали», – сказал он ТАСС.

Риттер напомнил, что в декабре 2021 года Россия представила проекты договоров о пересмотре европейской системы безопасности, которые были отвергнуты. «А сегодня мы ведем с русскими переговоры о европейской системе безопасности и используем содержание проекта договора от 17 декабря 2021 года. То есть мы говорим, что слышим вас, понимаем ваши опасения и готовы это обсуждать», – добавил эксперт.

По его словам, США устали от конфликта на Украине, а НАТО не может поддерживать Киев без Вашингтона. Эксперт считает, что без США НАТО развалится, так как у альянса нет причин для существования, кроме придуманной «российской угрозы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о критическом значении хороших отношений Владимира Путина и Дональда Трампа для мира.

Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирной сделки.

В пятницу Дональд Трамп заявил о готовности президента России Владимира Путина к заключению мира.