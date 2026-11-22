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Риттер указал на осознание США отсутствия угрозы со стороны России
Американский эксперт Риттер: США осознают отсутствие угрозы со стороны России
США при президенте Дональде Трампе поддерживают диалог с Россией, так как понимают, что Москва не представляет угрозы, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Америка осознает, что Россия не представляет угрозы, что нам нужно взглянуть на Россию иначе. И мы готовы взглянуть на Россию иначе, по крайней мере президент готов. Вот почему мы поддерживаем диалог с Россией. При Джо Байдене мы этого не делали», – сказал он ТАСС.
Риттер напомнил, что в декабре 2021 года Россия представила проекты договоров о пересмотре европейской системы безопасности, которые были отвергнуты. «А сегодня мы ведем с русскими переговоры о европейской системе безопасности и используем содержание проекта договора от 17 декабря 2021 года. То есть мы говорим, что слышим вас, понимаем ваши опасения и готовы это обсуждать», – добавил эксперт.
По его словам, США устали от конфликта на Украине, а НАТО не может поддерживать Киев без Вашингтона. Эксперт считает, что без США НАТО развалится, так как у альянса нет причин для существования, кроме придуманной «российской угрозы».
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