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Дефицит газа на Украине достиг 800 млн кубометров
Дефицит газа для прохождения отопительного сезона на Украине составляет около 800 млн кубометров, на приобретение недостающих объемов потребуется примерно 800 млн долларов, следует из данных министерства энергетики Украины.
Ранее министерство заявляло о выполнении к концу октября планового показателя запасов газа к зиме на уровне 14,6 млрд кубометров, однако в эти данные были включены объемы буферного газа, необходимого для поддержания работы энергосистемы, передает ТАСС.
Без учета буферного газа к 20 ноября на Украине фактически удалось накопить лишь около 12,4 млрд кубометров при том, что минимально необходимый объем для прохождения отопительного периода составляет 13,2 млрд кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 7,9 млрд евро для покрытия дефицита бюджета и обеспечения работы местных администраций.
В сентябре сообщалось, что Украина заполнила подземные хранилища лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема газа.