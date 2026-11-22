Tекст: Антон Антонов

Ранее министерство заявляло о выполнении к концу октября планового показателя запасов газа к зиме на уровне 14,6 млрд кубометров, однако в эти данные были включены объемы буферного газа, необходимого для поддержания работы энергосистемы, передает ТАСС.

Без учета буферного газа к 20 ноября на Украине фактически удалось накопить лишь около 12,4 млрд кубометров при том, что минимально необходимый объем для прохождения отопительного периода составляет 13,2 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 7,9 млрд евро для покрытия дефицита бюджета и обеспечения работы местных администраций.

В сентябре сообщалось, что Украина заполнила подземные хранилища лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема газа.